Telefónica reduce a 599 las salidas del ERE en tres de las siete filiales afectadas y mejora las indemnizaciones

Telefónica ha trasladado a los sindicatos su oferta final para el expediente de regulación de empleo (ERE) en Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital y Telefónica S.A., que son tres de las siete filiales afectadas por el proceso de despido colectivo en negociación. Ha propuesto reducir en otro 5% adicional, hasta un 20% en total, el número mínimo de salidas en estas sociedades. Esto resulta en 599 salidas, 152 menos que las 751 planteadas en un principio, tal y como han informado UGT y Comisiones Obreras (CC.OO).

En este escenario, ambos sindicatos han señalado que actuarán "con responsabilidad", por lo que se espera que la empresa y la representación de los trabajadores suscriban en los próximos días un acuerdo definitivo.

La propuesta de reducir en otro 5% la afectación supone que los despidos en Telefónica Global Solutions se situarían en 112 (un 20% menos en comparación con las 140 salidas planteadas inicialmente), mientras que en Telefónica Innovación Digital la cifra bajaría a 186 (la propuesta inicial era de 233) y en Telefónica S.A. bajaría a 301 (378 al comienzo de las negociaciones).