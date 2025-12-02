Telefónica eleva a 55 años la edad mínima para el ERE en otras cuatro filiales y rebaja las condiciones económicas

Telefónica ha elevado hasta los 55 años, uno más de lo previsto, el mínimo de edad exigida para acogerse a los expedientes de regulación de empleo (ERE) que plantea en cuatro de las siete filiales del grupo: Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital, Telefónica S.A. y Movistar+, a las que también ha limitado las condiciones económicas respecto a las ofrecidas este lunes a las tres filiales principales.

Estas cuatro sociedades concentran el 16,5% de la afectación total del proceso de despido colectivo que se llevará a cabo en el grupo Telefónica, es decir, 996 de las 6.036 salidas propuestas.

La compañía ha presentado este martes a los sindicatos sus propuestas de ERE para estas cuatro filiales, un día después de que hiciera lo propio para sus tres sucursales principales —Telefónica España, Telefónica Móviles y Telefónica Soluciones—, para las que plantea el grueso de los despidos (los 5.040 restantes).

Mayor edad y peores condiciones económicas Según las fuentes sindicales, la compañía ha propuesto que el ERE se efectúe a partir de los nacidos en 1970 —que tengan 55 años cumplidos en 2025—, frente a los de 1971 que planteó para las tres filiales principales. Además, ha propuesto para Telefónica España, Telefónica Innovación Digital (TID), Telefónica Global Solutions (TGS) que los empleados cobren un 65% de la renta para los nacidos en 1970 y anteriores, y un 35% para los de 63 a 65 años, siempre que tengan una antigüedad mínima en la empresa de 15 años. A su vez, será necesaria una antigüedad mínima de 15 años en la empresa y Telefónica ofrecerá beneficios sociales en condiciones similares a las de anteriores planes de salida, lo cual incluye pólizas de salud "con condiciones más ventajosas", apuntan. Estos datos están por debajo de los planteados para sus tres filiales principales en la mesa de negociación que se abrió este lunes, que pasaba por el 68% para los nacidos entre 1969 y 1971 hasta los 63 años (el 38% entre 63 y 65 años). Telefónica plantea despidos a partir de los 54 años y con las mismas condiciones de 2024, según los sindicatos En cuanto a Movistar +, las salidas se han rebajado de 297 a 245 y las condiciones económicas también están por debajo de las de sus tres filiales principales, según los sindicatos.