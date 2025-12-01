Telefónica plantea despidos a partir de los 54 años y con las mismas condiciones de 2024, según los sindicatos
- Los sindicatos UGT, CC.OO. y Sumados-Fetico rechazan la primera propuesta de la compañía
- La empresa ofrece indemnizaciones el 68% del salario regulador hasta los 63 años para los nacidos en 1969, 1970 y 1971
Los sindicatos UGT, CC.OO. y Sumados-Fetico han rechazado la primera propuesta de Telefónica para el expediente de regulación de empleo (ERE), con condiciones similares al de 2024 y con despidos a partir de los 54 años. El rechazo es para las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas, Telefónica de España, Móviles y Soluciones (la más afectada, con 5.040 de las 6.088 salidas). El ERE se llevará a cabo en siete de las filiales del grupo.
Según fuentes sindicales, la empresa ha propuesta indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador. Esta propuesta supone condiciones similares a los del ERE que se cerró en 2024 y terminó con la saluda de 3.420 trabajadores, un 33% de las bajas planteadas al comienzo de las negociaciones. La compañía ofrece para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 (desde los 54 años) una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65.
Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario hasta los 63 años y del 34% hasta los 65. Por otro lado, para los nacidos en 1964 y antes de ese año, se plantea un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.
Propuestas de actualización de los salarios
Otra de las ofertas de Telefónica es la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, un convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones.
Los sindicatos han criticado la oferta de Telefónica. UGT considera "insuficiente" la oferta "porque la empresa mantiene la posibilidad de aplicar hasta 5.040 despidos forzosos y elimina la posibilidad de aceptar peticiones de voluntariedad en áreas calificadas como críticas o no excedentarias. En este sentido, el sindicato ha informado a la empresa que, con estas condiciones, "no sería posible alcanzar un acuerdo, lo que impediría activar cualquier despido debido a la garantía de empleo vigente en el III CEV".
Sumados-Fetico también ha trasladado su "firme rechazo" a la propuesta porque considera que el planteamiento de la dirección "no cumple con las premisas básicas de universalidad y voluntariedad necesarias para alcanzar un acuerdo". CC.OO., por su parte, ha solicitado un incremento del salario regulador a aplicar y que la antigüedad necesaria para poder acogerse al ERE sea relativa a la fecha en la cual el trabajador vaya a efectuar su salida y no la de adhesión, entre otras cuestiones.
Los sindicatos piden universalidad y que no haya despidos forzosos.
ERE en las filiales de Telefónica
Las condiciones que propondrá Telefónica para las otras cuatro sociedades afectadas por el ERE, en las que se han propuesto un total de 1.048 salidas, se conocerá el martes. Entre las siete sociedades, Telefónica de España tendría 3.649 salidas, un 41,04% de una plantilla de 8.892 trabajadores.
Telefónica Móviles 1.124 despidos, un 31,34%, sobre un total de 3.587. En cuanto a Telefónica Soluciones, 267, un 23,89%, de una plantilla de 1.118. Movistar+, 297, un 34,535, de los 860 en total. Telefónica Global Solutions, 140, un 21,94% respecto a los 638 trabajadores. En Telefónica Innovación Digital, 233 trabajadores, un 23,46%, del total de 993. Por último, Telefónica S.A., tendría 378 salidas, un 32,58 del total de 1.160.
De esta forma, las condiciones que propone Telefónica en su primera oferta son muy similares a las aplicadas al ERE de 2024, que afectó a solo tres empresas del grupo. En esa ocasión se aplicó una indemnización del 68% a los nacidos en 1968 hasta los 63 años y de un 38% hasta los 65. Para los nacidos en 1967, 1966, 1965 y 1964, el porcentaje se situó en el 62% hasta los 63 y 35% hasta los 65, con una prima de voluntariedad de 10.000 euros.
Para los nacidos en 1963 o anteriores se les ofreció una renta del 52% del salario regulador hasta los 63 años y de un 34% hasta los 65. También con una prima de 10.000 euros. Según los sindicatos, en el ERE de 2024 se mantuvo la posibilidad de despidos forzosos. En aquel momento aceptaron porque consideraban que se iban a cubrir las plazas de forma voluntaria. Ahora, la situación es distinta porque el número de afectados es mayor, según han explicado.