Telefónica plantea despidos a partir de los 54 años y con las mismas condiciones de 2024, según los sindicatos

Los sindicatos UGT, CC.OO. y Sumados-Fetico han rechazado la primera propuesta de Telefónica para el expediente de regulación de empleo (ERE), con condiciones similares al de 2024 y con despidos a partir de los 54 años. El rechazo es para las tres sociedades del convenio de empresas vinculadas, Telefónica de España, Móviles y Soluciones (la más afectada, con 5.040 de las 6.088 salidas). El ERE se llevará a cabo en siete de las filiales del grupo.

Según fuentes sindicales, la empresa ha propuesta indemnizaciones de hasta el 68% del salario regulador. Esta propuesta supone condiciones similares a los del ERE que se cerró en 2024 y terminó con la saluda de 3.420 trabajadores, un 33% de las bajas planteadas al comienzo de las negociaciones. La compañía ofrece para los nacidos en 1969, 1970 y 1971 (desde los 54 años) una indemnización del 68% del salario regulador hasta los 63 años y del 38% hasta los 65.

Para los nacidos entre 1965 y 1968 se plantea una indemnización del 62% del salario hasta los 63 años y del 34% hasta los 65. Por otro lado, para los nacidos en 1964 y antes de ese año, se plantea un 52% del salario regulador hasta los 63 años y del 34% hasta los 65.

Propuestas de actualización de los salarios Otra de las ofertas de Telefónica es la actualización anual del 1% del salario regulador en el segundo tramo, reversibilidad de rentas, un convenio especial hasta los 63 años, cobertura sanitaria básica y una aportación extraordinaria al plan de pensiones, entre otras cuestiones. Los sindicatos han criticado la oferta de Telefónica. UGT considera "insuficiente" la oferta "porque la empresa mantiene la posibilidad de aplicar hasta 5.040 despidos forzosos y elimina la posibilidad de aceptar peticiones de voluntariedad en áreas calificadas como críticas o no excedentarias. En este sentido, el sindicato ha informado a la empresa que, con estas condiciones, "no sería posible alcanzar un acuerdo, lo que impediría activar cualquier despido debido a la garantía de empleo vigente en el III CEV". Sumados-Fetico también ha trasladado su "firme rechazo" a la propuesta porque considera que el planteamiento de la dirección "no cumple con las premisas básicas de universalidad y voluntariedad necesarias para alcanzar un acuerdo". CC.OO., por su parte, ha solicitado un incremento del salario regulador a aplicar y que la antigüedad necesaria para poder acogerse al ERE sea relativa a la fecha en la cual el trabajador vaya a efectuar su salida y no la de adhesión, entre otras cuestiones. Los sindicatos piden universalidad y que no haya despidos forzosos. 19.32 min Sordo, sobre el ERE de Telefónica: "Hay que garantizar que todos los que salgan lo hagan de forma voluntaria"