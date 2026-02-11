Directo, última hora política hoy: Sánchez comparece en el Congreso para dar explicaciones de los accidentes de tren en Adamuz y Gelida

8:02

¡Buenos días! Comienza en este punto la crónica al minuto de una jornada muy marcada por la actualidad política.

La jornada políitica comienza con la mirada puesta en el Congreso, donde comparece el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para dar explicaciones por los accidentes de tren en Adamuz y Gelida, en los que 47 personas perdieron la vida. Después se celebrará la primera sesión de control de 2026.

Los resultados de las elecciones celebradas por adelantado en Aragón el pasado 8 de febrero también marcarán este día. El PP de Jorge Azcón ganó pero con dos escaños menos y dependerá de Vox para gobernar, mientras el PSOE de Pilar Alegría ha cosechado su peor resultado, con cinco diputados menos y Vox ha doblado sus representantes, pasando de siete a 14.