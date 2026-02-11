Enlaces accesibilidad
Sánchez dice que se tomarán "medidas" tras el accidente de Adamuz y Feijóo le exige la dimisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, durante su comparecencia ante el pleno del Congreso este miércoles.
Mª Carmen Cruz Martín
El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo "investigará con rigor" y que tomará "todas las medidas necesarias" para que accidentes como el de Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona), en los que murieron 47 personas, no vuelvan a producirse, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de jugar a "la ruleta rusa" con la seguridad de los viajeros y le ha exigido su dimisión y la del ministro de Transporte, Óscar Puente.

Ha sido en la primera sesión del año en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez ha comparecido durante una media hora a petición propia para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios, y en la que también ha prometido "hacer justicia" si fuera "necesario y procedente".

En su turno de intervención tras Sánchez, Feijóo le ha espetado que el de Adamuz era un "accidente evitable, no una catástrofe imprevisible". También le ha acusado de acudir al Congreso a "mentir" y le ha advertido de que el Gobierno se tendrá que "sentar en el banquillo" por la tragedia.

