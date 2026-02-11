Sánchez dice que se tomarán "medidas" tras el accidente de Adamuz y Feijóo le exige la dimisión

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha asegurado este miércoles que el Ejecutivo "investigará con rigor" y que tomará "todas las medidas necesarias" para que accidentes como el de Adamuz (Córdoba) y el de Gelida (Barcelona), en los que murieron 47 personas, no vuelvan a producirse, mientras que el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, le ha acusado de jugar a "la ruleta rusa" con la seguridad de los viajeros y le ha exigido su dimisión y la del ministro de Transporte, Óscar Puente.

Ha sido en la primera sesión del año en el Congreso de los Diputados, donde Pedro Sánchez ha comparecido durante una media hora a petición propia para dar explicaciones sobre los recientes accidentes ferroviarios, y en la que también ha prometido "hacer justicia" si fuera "necesario y procedente".

En su turno de intervención tras Sánchez, Feijóo le ha espetado que el de Adamuz era un "accidente evitable, no una catástrofe imprevisible". También le ha acusado de acudir al Congreso a "mentir" y le ha advertido de que el Gobierno se tendrá que "sentar en el banquillo" por la tragedia.

(NOTICIA EN AMPLIACIÓN...)