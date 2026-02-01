Los trenes auscultadores encargados de vigilar la seguridad de la red ferroviaria, en el foco tras el accidente de Adamuz

La auscultación de la red ferroviaria es una labor fundamental para el mantenimiento del servicio y la prevención de los accidentes. España cuenta con varios trenes auscultadores, pero tras los accidentes mortales de Adamuz (Córdoba) el pasado 19 de enero y Gelida (Barcelona) dos días después, la seguridad de los trenes se ha puesto cuestionada, sobre todo cuando la principal hipótesis del primero de estos sucesos es la rotura en una soldadura de la vía.

Esa es la principal sospecha de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF) sobre un accidente por el que han muerto 46 personas, el más grave desde el de Angrois (Santiago de Compostela) en 2013, en el que fallecieron 79.

La auscultación es un procedimiento estratégico en el mantenimiento y desarrollo de la red ferroviaria, con el que se analizan los principales parámetros de la vía, como su ancho e inclinación, el estado de la catenaria o el funcionamiento de los sistemas de seguridad. Estas revisiones realizadas mediante trenes busca establecer, conservar y aumentar la calidad, fiabilidad y seguridad de las infraestructuras.

¿Cuántos trenes auscultadores hay? Según ha detallado el ministro de Transportes, Óscar Puente, esta semana, España dispone para las líneas de alta velocidad de nueve trenes auscultadores en servicio, mientras que cuando el PSOE llegó al Gobierno, en 2018, había tres. De esos nueve trenes, seis son de Adif y tres de Renfe, a los que se suman los de otras empresas (entre las que citó a Redelsa) que hacen la auscultación por ultrasonido de carril. Sin embargo, el portavoz del Sindicato Ferroviario, Rafael González Escudero, asegura tener constancia de que hay cuatro auscultadores en alta velocidad, de los que dos están aún en homologación y dos operativos; mientras que en red convencional hay dos operativos. 10.20 min Consejo de Ingenieros Industriales: "La red ferroviaria española es segura" Adif explicó también recientemente que dispone de seis vehículos operativos para la auscultación de la red y dos en homologación. Respecto a los que ya están operativos, hay tres nuevos trenes Stadler de vía y catenaria, dos para líneas de ancho ibérico (convencional) y uno para líneas de ancho estándar (alta velocidad), en los que se han invertido 79,8 millones de euros. Uno de ellos realiza actualmente tareas de auscultación en el corredor de alta velocidad Madrid-Barcelona y los otros dos funcionan en ancho ibérico. Asimismo, dispone de un tren Séneca con capacidad para circular por vías de ancho estándar y dos trenes BT con capaces de circular por vías de ancho estándar y de ancho ibérico. Además, ha invertido 47,3 millones de euros en un nuevo tren auscultador 106 Talgo que está en fase de homologación y que está previsto que pueda funcionar a finales de año. También cuenta con un tren CAF para ancho estándar que está en fase de desarrollo. Preguntas y respuestas sobre seguridad ferroviaria: ¿por qué no llevamos cinturones?, ¿cuál es el riesgo de accidente? Sofía Soler En total, el gestor ferroviario dispone de un parque de 678 vehículos ferroviarios destinados a garantizar la explotación de la red, entre los que también se encuentran 47 locomotoras, 3 dresinas auscultadoras y 2 vagones auscultadores, 108 dresinas y 130 vagonetas, 10 bateadoras, 10 perfiladoras, un quitanieves y 359 vagones de diferentes tipos.