El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad de Iryo y Renfe junto a la localidad cordobesa de Adamuz ha dejado decenas de víctimas y, todavía con el susto en el cuerpo, varios de los pasajeros de estos convoyes han podido contar los momentos de nerviosismo y preocupación vividos cuando se produjeron las primeras sacudidas y, más tarde, a medida que comenzó a conocerse la magnitud de la tragedia.

Los pasajeros del Iryo, que cubría la ruta entre Málaga y Madrid, han explicado que el tren había salido hacía poco tiempo de la estación de Córdoba y circulaba ya a una velocidad alta cuando se produjo "un movimiento muy brusco", como lo ha recordado Salvador Jiménez, periodista de RNE, que iba a bordo del convoy. Ese movimiento correspondía al descarrilamiento de los tres últimos vagones, uno de los cuales terminó volcado.

Cuando comenzaban a repartir las bandejas de la cena, "hubo un momento en que parecía un terremoto", cuenta Jiménez, que viajaba en el primer vagón. La tripulación comenzó a pedir ayuda para comprobar si había personal sanitario a bordo y los pasajeros empezaron a abandonar progresivamente el tren, para quedarse durante un tiempo junto a la vía mientras se realizaban las primeras asistencias de emergencia a las víctimas.

Jiménez ha asegurado desde el polideportivo de Adamuz, convertido en parada improvisada de los autobuses que debían recoger ahora a los viajeros para trasladarlos a Madrid, que siente "el susto en el cuerpo", consciente de la magnitud de la tragedia. Sí ha querido poner en valor que "todo el pueblo se ha volcado" con ellos y ha agradecido la labor de vecinos y de los efectivos de emergencia que han respondido al suceso.