Sánchez cancela su agenda por el accidente ferroviario en Adamuz y la esfera política se vuelca con las víctimas

La esfera política se mantiene en vilo respecto a las informaciones del terrible accidente ferroviario en Adamuz por el descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad y muestra su solidaridad con las víctimas cuando hay, al menos, 21 fallecidos. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha cancelado su agenda de este lunes y, por tanto, su reunión con el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, para abordar el envío de tropas de paz a Ucrania. Además, ha asegurado que su Ejecutivo está trabajando con otras autoridades para el auxilio de pasajeros.

"Muy pendiente del accidente entre dos trenes de alta velocidad que han descarrilado en Adamuz (Córdoba). El Gobierno está trabajando con el resto de autoridades competentes y los servicios de emergencia para auxiliar a los pasajeros", ha publicado Sánchez en su perfil de la red social X.

Sánchez tenía prevista una reunión con Feijóo a las 18.00, la primera en diez meses, pero el líder del Partido Popular le ha pedido suspenderla porque no hay nada "más urgente" que atender a las víctimas.

Puente: "Es muy grave, la cifra de muertos no se puede confirmar" El ministro de Transportes, Oscar Puente, ha destacado que la situación es "muy grave" y que "la cifra de muertos no se puede confirmar en este momento": "Lo fundamental ahora es auxiliar a las víctimas". El ministro ha explicado que las últimas unidades del tren Iryo que iba dirección en dirección a Madrid han descarrilado, "invadiendo esos coches la vía contraria por la que en ese momento circulaba un tren de Renfe en dirección Huelva". "El impacto ha sido terrible provocando que las dos primeras unidades del tren de Renfe salieran despedidas como consecuencia del mismo". ““ El ministro está en el Centro de Gestión de Red H24 de Adif "siguiendo la información del grave accidente ferroviario en Adamuz", al tiempo que ha apostillado que informará de las últimas novedades a través de sus redes sociales. En la misma línea, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha dicho en la misma red social estar "muy pendiente" de los trabajos de emergencias y ha mandado todo su "ánimo" a los pasajeros afectados, al mismo tiempo que ha agradecido el trabajo de los profesionales sobre el terreno.

Díaz: "Todo mi apoyo a los afectados y a los familiares de los fallecidos" También desde el Gobierno, la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, ha dicho en sus redes seguir "atentamente" la "trágica noticia" del accidente. "Quiero agradecer la rápida actuación del personal de emergencias y mandar todo mi apoyo a las personas afectadas y a las familias de las personas fallecidas". ““ Y siguiendo con la parte de Sumar en el Ejecutivo, la ministra de Sanidad, Mónica García, ha informado que el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, con el Ministerio y todos los consejeros y consejeras de Sanidad, se han puesto al servicio de la tragedia de Andalucía. "Todo nuestro apoyo a los equipos de emergencias. Toda la solidaridad y los recursos necesarios para tratar a los heridos y atender a las familias", ha manifestado en X.

Feijóo: "Nada hay más urgente que atender a las víctimas" El líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, también ha mostrado su solidaridad con las víctimas en X, donde ha pedido a Sánchez cancelar su reunión bilateral: "Las noticias que llegan de Córdoba son muy graves y dolorosas, y nada hay más urgente ahora que atender a las víctimas y a sus familias". ““ Según el líder 'popular', "toda la atención" debe estar en la emergencia y, ha añadido, en "averiguar qué ha podido ocasionar esta tragedia". "Nuestros equipos podrán encontrar otra fecha. Pero hoy la mínima sensibilidad exige posponerlo", ha incidido. En un mensaje anterior, en el que ha dicho haber hablado con el presidente andaluz, Juanma Moreno para transmitirle su solidaridad, ha destacado que "los servicios de emergencia están trabajando con el máximo rigor para minimizar en lo posible las consecuencias: Eso es lo importante ahora". Precisamente, Moreno ha avanzado que ha enviado servicios de emergencia y apoyo logístico en la zona "para ayudar en todo lo que sea necesario". "Estamos muy pendientes de las personas afectadas", ha dicho en la red social X, donde ha informado de que se ha instalado un Puesto Médico Avanzado en la zona para realizar un triaje de los heridos, dar atención sanitaria y la estabilización de los heridos antes del traslado a los hospitales: "Nuestra solidaridad y apoyo a todos los afectados". Su compañera en el PP y presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, así como el alcalde de la capital, José Luis Martínez Almeida, han puesto a disposición de Moreno recursos autonómicos y locales para atender a las víctimas.

Abascal ruega por las víctimas y critica al Gobierno: "No podemos confiar" El líder de Vox, Santiago Abascal, ha dicho igualmente seguir "con atención y desolación", al igual que "toda España", las informaciones relativas al accidente. "Roguemos por las víctimas y espero que toda la capacidad del Estado esté trabajando para atender a los heridos", ha manifestado en X. ““ Dicho esto, ha lamentado que, "como en tantas catástrofes que nos han golpeado estos años", no puede "confiar en la acción de este gobierno": "Nada funciona bajo la corrupción y la mentira". Con todo, ha confiado en que la profesionalidad y la entrega de los servicios de emergencia "suplan la incapacidad manifiesta del poder político". El coordinador de IU, Antonio Maíllo, ha lamentado los fallecimientos y ha dicho que sigue con atención la evolución de los acontecimientos. Siguiendo en la esfera política, la presidenta del Congreso, la socialista Francina Armengol, ha dicho por su parte que sigue "con profunda preocupación" las noticias sobre el descarrilamiento y ha enviado su pésame y su afecto a las familias y allegados de las personas fallecidas, así como su apoyo a las personas heridas y afectadas. "Gracias a los equipos de emergencia por su rápida actuación", ha señalado.

La Casa Real traslada su pésame a los familiares de las víctimas y su "cariño" a los heridos En un mensaje publicado en X, la Casa Real dice seguir "con gran preocupación" el grave accidente. ““ "Trasladamos nuestro más sentido pésame a los familiares y allegados de los fallecidos, así como nuestro cariño y deseo de una pronta recuperación a los heridos".

La Unión Europea transmite su pésame a España La presidenta de la Comisión Europea y la presidenta del Parlamento Europeo, Ursula von der Leyen y Roberta Metsola, respectivamente, han transmitido su pésame a los familiares de las víctimas del descarrilamiento de los trenes de alta velocidad en Córdoba, sentimiento que ha hecho extensivo al pueblo español. En su cuenta de X, Von der Leyen se ha referido a las "terribles noticias" del accidente de trenes de Córdoba, y ha transmitido su pesar a las familias y seres queridos de las víctimas mortales "y al pueblo español". "Deseo una rápida y completa recuperación a los heridos. Esta noche estáis en mis pensamientos", ha escrito. ““ Por su parte, la presidenta del Parlamento Europeo, Roberta Metsola, se ha sumado a las condolencias también en la red social X. "Mi más sentido pésame a sus familias y seres queridos. Les deseo que encuentren fuerza y consuelo en estos momentos tan difíciles, y que los heridos se recuperen pronto. Agradezco a los equipos de rescate su gran trabajo al responder a esta tragedia. Europa está con el pueblo español en estos momentos tan difíciles", ha transmitido. ““ El presidente del Consejo Europeo, António Costa, se ha mostrado consternado y ha trasladado su "más profunda solidaridad con las víctimas, sus seres queridos y con el pueblo español". "Mis más sinceras condolencias a las familias en duelo y todo mi apoyo a las personas heridas, así como a los equipos de emergencia movilizados", ha escrito en X. ““