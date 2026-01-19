El descarrilamiento de dos trenes en Adamuz, el accidente ferroviario más grave desde el del Alvia en Angrois

El descarrilamiento de dos trenes de alta velocidad en Adamuz (Córdoba) ha causado la muerte de al menos 39 personas y es ya el accidente ferroviario más grave en España desde 2013, cuando un Alvia que conectaba Madrid con Ferrol se salió en una curva en Angrois, cerca de Santiago de Compostela, por exceso de velocidad. Entonces, murieron 80 personas y otras 145 resultaron heridas.

Desde entonces, se han producido algunos accidentes de ferrocarriles de menor gravedad. El más relevante desde el Alvia de Angrois hasta ahora fue también un descarrilamiento en O Porriño, Pontevedra, por un tren de la compañía Comboios de Portugal que cubría la línea entre Vigo y Oporto. Murieron cuatro personas.

Accidentes ferroviarios mortales en España en lo que va de siglo

A continuación, se detallan los accidentes de tren con víctimas mortales en España en lo que va de siglo, recogidos por Efe. La suma de todos ellos arroja la cifra de 188 personas fallecidas. De las 12 tragedias detalladas, cuatro son consecuencia de que un tren arrolle a un vehículo o varias personas al pasar; dos son colisiones frontales de trenes y hay cinco descarrilamientos.

3 de enero de 2001: Doce personas mueren al arrollar un tren la furgoneta en la que viajaban, en un paso a nivel situado en el municipio murciano de Lorca.

3 de junio de 2003: Diecinueve personas mueren y 38 resultan heridas al colisionar frontalmente, en el término municipal de Chinchilla (Albacete), un tren Talgo con 86 personas a bordo y un mercancías que circulaban por un tramo de vía única.

9 de marzo de 2004: Seis jóvenes mueren y otros tres son heridos graves al ser arrollado el vehículo en el que circulaban en un paso a nivel sin barrera de la localidad de Martín de Yeltes, en Salamanca.

7 de mayo de 2004: Cinco personas muertas al ser arrollado el vehículo en el que viajaban por un tren cerca de la estación de ferrocarril de Hellín (Albacete).

21 de agosto de 2006: Siete muertos y 36 heridos al descarrilar un Intercity que cubría la línea La Coruña-Hendaya, en la localidad de Villada (Palencia).

24 de junio de 2010: Doce personas, en su mayoría jóvenes, mueren y catorce resultan heridas al ser arrolladas por un tren en la estación de Castelldefels (Barcelona), cuando descendían de otro para participar en la verbena de la Noche de San Juan que tenía lugar en la playa.

24 de julio de 2013: Fallecen 79 personas y 143 resultan heridas al descarrilar un tren de velocidad alta que cubría la ruta Madrid-Ferrol en Angrois, en las inmediaciones de Santiago de Compostela.

9 de septiembre de 2016: Cuatro muertos al descarrilar en la localidad pontevedresa de O Porriño un tren de la compañía Comboios de Portugal que cubría la línea entre Vigo y Oporto. El convoy circulaba a 118 kilómetros en una vía secundaria limitada a 30 kilómetros por hora.

20 de noviembre de 2018: Una persona muere y más de 40 personas resultan heridas, sin gravedad, al descarrilar un tren de cercanías en Vacarisses (Barcelona), en la línea R4 de Rodalies Manresa-Sant-Vicenç de Calders.

8 de febrero de 2019: Un tren de cercanías y otro regional colisionan frontalmente en Castellgalí (Barcelona), causando la muerte de la maquinista de uno de los trenes, de 26 años, y heridas a un centenar de pasajeros, tres de ellos graves.

2 de junio de 2020: Dos personas, el conductor de 89 años de un todoterreno y un maquinista de tren en prácticas de 32, fallecen en la localidad zamorana de La Hiniesta después de que la locomotora del Alvia que realizaba la ruta Ferrol-Madrid arrollara al vehículo, que se precipitó a la vía desde un paso a nivel, y descarrilara.

16 de mayo de 2022: Muere el maquinista de un tren de Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya (FGC) en un choque entre un convoy de mercancías y uno de pasajeros en Sant Boi de Llobregat (Barcelona), que también dejó 86 personas heridas, la mayoría leves.