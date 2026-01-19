Óscar Puente comparece tras el descarrilamiento en Adamuz: "El accidente es tremendamente extraño"
- El accidente deja al menos 21 muertos y 30 heridos de cierta gravedad que han tenido que ser trasladados a hospitales
- Una comisión encargada de investigar accidentes será la que esclarecerá los motivos de esta colisión
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en la madrugada de este lunes para informar sobre el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 21 muertos, si bien advirtió de que esta cifra no es "definitiva", y 30 heridos de cierta gravedad que han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios. El titular de Transportes ha indicado que todas las personas afectadas han sido ya atendidas.
"No puedo decir cuáles son las causas, porque en este momento no las conocemos", ha asegurado, y ha agregado que será la comisión encargada de investigar accidentes la que esclarecerá los motivos de un accidente que todos los expertos coinciden en que ha sido "tremendamente extraño", en un tramo de vía compuesto por "una recta" y que fue renovado en mayo de 2025. "Se han invertido 700 millones" en esa vía, que estaba "supuestamente en perfecto estado", ha declarado. Asimismo, el tren Iryo que ha descarrilado era "relativamente nuevo", tenía apenas cuatro años de antigüedad.
“🔴Óscar Puente, ministro de Transportes, sobre el descarrilamiento en Adamuz: "La vía fue renovada en mayo". https://t.co/Mr5NI9bgQe pic.twitter.com/DcSi6KLxBV“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) January 19, 2026
El accidente se ha producido cuando un tren de la compañía Iryo ha descarrilado y ha chocado contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente. El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, ha descarrilado sus tres últimos vagones a las 19.45 horas y ha invadido la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también ha descarrilado.
Puente ha detallado que en el primer vagón afectado del Alvia de Renfe viajaban 37 personas y en el segundo, otros 16 viajeros, de un total de 200 personas que había en el tren. El Iryo ha chocado contra esos dos primeros vagones y provocó que han caído por un terraplén de cuatro metros.
Investigación del siniestro
El titular de Transportes ha barajado que la investigación sobre lo ocurrido podría demorarse, como mínimo, un mes, al mismo tiempo que ha rechazado cualquier relación del accidente de este domingo con los problemas que pueda haber de puntualidad.
Puente se trasladará a Adamuz a primera hora de la mañana para intentar conocer las causas del accidente, así como para trasladar "in situ" sus condolencias a las víctimas, heridos y familiares. También ha asegurado que ha estado en contacto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, desde "el primer momento", habiendo hablado ya "al menos diez veces". El presidente de Renfe, Álvaro Heredia, y el de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, se están trasladando al lugar de los hechos.
El siniestro ha obligado a interrumpir la circulación ferroviaria en la zona y ha activado un amplio dispositivo de emergencias, con la intervención de servicios sanitarios, bomberos y efectivos de seguridad. Varios pasajeros y miembros del personal han sido atendidos, mientras se han evacuado los convoyes afectados.
Desde el primer momento, Adif y Renfe han puesto en marcha los protocolos de seguridad y coordinación, mientras los equipos técnicos trabajan sobre el terreno para esclarecer las causas del descarrilamiento y evaluar los daños en la infraestructura.