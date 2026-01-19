Óscar Puente comparece tras el descarrilamiento en Adamuz: "El accidente es tremendamente extraño"

El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha comparecido en la madrugada de este lunes para informar sobre el descarrilamiento de dos trenes en Adamuz (Córdoba), que ha dejado al menos 21 muertos, si bien advirtió de que esta cifra no es "definitiva", y 30 heridos de cierta gravedad que han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios. El titular de Transportes ha indicado que todas las personas afectadas han sido ya atendidas.

"No puedo decir cuáles son las causas, porque en este momento no las conocemos", ha asegurado, y ha agregado que será la comisión encargada de investigar accidentes la que esclarecerá los motivos de un accidente que todos los expertos coinciden en que ha sido "tremendamente extraño", en un tramo de vía compuesto por "una recta" y que fue renovado en mayo de 2025. "Se han invertido 700 millones" en esa vía, que estaba "supuestamente en perfecto estado", ha declarado. Asimismo, el tren Iryo que ha descarrilado era "relativamente nuevo", tenía apenas cuatro años de antigüedad.

El accidente se ha producido cuando un tren de la compañía Iryo ha descarrilado y ha chocado contra otro tren que circulaba en la vía contigua, un Alvia de Renfe, cuyo maquinista es uno de los fallecidos en el accidente. El Iryo, que había salido de Málaga a las 18.40 horas con destino a Puerta de Atocha con 317 personas, ha descarrilado sus tres últimos vagones a las 19.45 horas y ha invadido la vía opuesta, por la que en ese mismo momento circulaba otro convoy de Renfe con origen Madrid y destino a Huelva, que también ha descarrilado.

Puente ha detallado que en el primer vagón afectado del Alvia de Renfe viajaban 37 personas y en el segundo, otros 16 viajeros, de un total de 200 personas que había en el tren. El Iryo ha chocado contra esos dos primeros vagones y provocó que han caído por un terraplén de cuatro metros.