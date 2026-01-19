¿Qué se sabe del descarrilamiento de dos trenes AVE en Córdoba? Causas, heridos y última hora

Al menos 21 personas han muerto y hay 15 heridos de gravedad por el descarrilamiento este domingo de un tren de alta velocidad y su impacto posterior contra otro que circulaba en paralelo. El accidente ha ocurrido en la localidad cordobesa de Adamuz.

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha señalado que todavía se desconocen las causas del siniestro. Sin embargo, ha señalado que el suceso "es tremendamente extraño" porque la máquina afectada "era relativamente nueva, no llegaba a cuatro años, y la vía había sido completamente renovada en mayo de 2025".

Adif ha habilitado el teléfono 900 10 10 20 para atender a los afectados e Iryo ofrece el 900 00 14 02.

¿Dónde exactamente ha ocurrido el descarrilamiento? Un convoy de pasajeros de la compañía Iryo que hacía la ruta Málaga-Madrid se ha salido de la vía en los desvíos de entrada de vía 1 en Adamuz, una localidad a una treintena de kilómetros de Córdoba. En ese punto, el tren invadió la vía contigua, por la que circulaba otro, un Alvia, en dirección a Huelva. Según ha explicado Puente, se trata de un tramo recto. Tras la colisión, dos unidades del tren de Renfe han caído por un terraplén de cuatro metros. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado que algunos de estos vagones han quedado en una situación muy deteriorada, un "amasijo de hierros". Y, en consecuencia, va a ser necesario "utilizar maquinaria pesada" para excarcelar los cadáveres.

¿A qué hora se ha producido el accidente? El siniestro ha sido a las 19:45 horas. El tren de Málaga había salido de la estación María Zambrano a las 18:40h.

¿Cuántos pasajeros viajaban en los trenes afectados? El vehículo que ha descarrilado llevaba a bordo a 317 personas. Y había 53 personas en los dos primeros vagones del Alvia que ha recibido el impacto del Iryo: 37 en uno y, 16, en otro.

¿Hay víctimas mortales o heridos de gravedad? Según ha informado el ministro de Transportes, hay al menos 21 muertos. El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha explicado, por su parte, que hay 170 heridos leves y 15 de gravedad. De estos, cinco muy graves. Todos los heridos graves han sido ya trasladados a hospitales. Y, en total, permanecen 75 ingresados en distintos hospitales andaluces. Uno de los fallecidos es el maquinista del tren de Renfe, según fuentes del Ministerio de Transportes.

¿Qué líneas de alta velocidad están cortadas actualmente? La circulación de alta velocidad entre Madrid y Andalucía estará suspendida este lunes. Esto afecta a las conexiones con la capital de Córdoba, Sevilla, Málaga y Huelva. Asimismo, se verán afectadas las relaciones desde y hacia Madrid con Cádiz, Algeciras y Granada, según ha informado Adif. Se está distribuyendo sangre desde los centros de donación sanguínea. En total, 113 trenes se verán afectados según la información de las diversas compañías que prestan servicio en estas rutas. Sin embargo, sí se prestará con normalidad los servicios que conectan la capital con Toledo, Ciudad Real y Puertollano.

¿Qué ha dicho Renfe sobre la devolución de billetes o trasbordos? Renfe ya ha anunciado que ofrecerá cambios y devoluciones de billetes gratuitos a los viajeros que puedan verse afectados. Además, las terminales de Madrid Puerta de Atocha-Almudena Grandes, Córdoba-Julio Anguita y Sevilla-Santa Justa permanecerán abiertas durante toda la madrugada del domingo al lunes, con espacios específicos para atender a afectados.

¿Cuándo se espera que se restablezca el servicio de AVE en Córdoba? El ministro Puente ha señalado que este lunes 19 no va a operar la línea y que se va a necesitar "mínimo un mes" para investigar el suceso.

¿Qué autoridades se han desplazado hasta el lugar del suceso? El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha viajado hasta la zona para tener la última hora sobre el accidente. Además, el Gobierno ha enviado al delegado en Andalucía, Pedro Fernández, y Puente ha anunciado que este lunes acudirá al lugar. También se ha movilizado para acercarse a las vías el presidente de Renfe, Álvaro Heredia. Por su parte, la Casa Real ha compartido su "más sentido pésame" a los familiares de las víctimas a través de un mensaje en la red social X. El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, han cancelado la reunión que iban a tener este lunes.

¿Están funcionando los autobuses de sustitución para los pasajeros afectados? Los viajeros que se han quedado varados en la madrileña estación de Atocha ya han empezado a coger autobuses sustitutivos para llegar a sus destinos.