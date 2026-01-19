Una niña de seis años, única superviviente de una familia de Punta Umbría fallecida en el accidente de Adamuz

El trágico balance de víctimas del accidente ferroviario en Adamuz (Córdoba) ha dejado a una menor sin sus padres, su hermano y su primo en la provincia de Huelva. La niña de tan solo seis años se ha convertido en la única superviviente de su núcleo familiar tras confirmarse el fallecimiento de sus cuatro seres queridos en el siniestro ocurrido la tarde de este domingo.

La familia Zamorano Álvarez, natural de Punta Umbría y residente en Aljaraque, regresaba a casa en el Alvia Madrid-Huelva tras disfrutar de un fin de semana en la capital donde habían asistido al partido de Liga entre el Real Madrid CF y el Levante UD.

Tras el impacto entre el convoy y un tren Iryo procedente de Málaga con destino Madrid a las 19:45 horas, se perdió todo contacto con ellos, lo que desató una campaña por parte de sus familiares y amigos en redes sociales y un periplo de sus allegados, como en el caso de Juan Barroso, por distintos centros hospitalarios.

El rescate de la menor

La pequeña fue rescatada prácticamente ilesa por agentes de la Guardia Civil en el mismo lugar de la colisión. Tras ser trasladada al Hospital Reina Sofía de Córdoba con una herida en la cabeza que requirió tres puntos de sutura, permaneció durante horas custodiada por las fuerzas de seguridad hasta que pudo producirse el reencuentro con sus familiares. A esta hora, la menor ya descansa con su abuela en un hotel de Córdoba.

Fue precisamente la abuela quien, en la madrugada del domingo al lunes y en la propia estación de Huelva, recibió la noticia de que su nieta estaba viva, aunque la incertidumbre sobre el resto de la familia se prolongó hasta la tarde de hoy.

Tres días de luto en Punta Umbría

El Ayuntamiento de Punta Umbría ha confirmado finalmente el hallazgo de los cuerpos sin vida de Félix Zamorano, Cristina Álvarez, el joven Pepe Zamorano y un sobrino de la pareja. El alcalde de la localidad, José Carlos Hernández Cansino, se ha desplazado personalmente a Córdoba para prestar apoyo a la familia y gestionar el duelo en el municipio que vive estos momentos con "profunda consternación". Fuentes oficiales han trasladado "todo el apoyo y la solidaridad a las familias afectadas" y han decretado tres días de luto.

Las banderas ondearán a media asta durante los tres días de luto oficial decretados. Mientras tanto, en el lugar del siniestro continúan los trabajos de excarcelación y las investigaciones técnicas. Los colectivos de maquinistas han pedido "máxima cautela" a la espera de los informes oficiales, evitando vincular de forma prematura el accidente con supuestas vibraciones en la vía.