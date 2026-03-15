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Los Oscar

Alfombra roja de los Oscar 2026: todos los vestidos, los aciertos y las sorpresas

  • Destacan los looks de Teyana Taylor, Timothée Chalamet y Emma Stone
Mejores vestidos en la alfombra roja de los Oscar
La actriz Chase Infinity, en la Alfombra roja de los Oscar. ANGELA WEISS / AFP
Rafael Muñoz
Rafael Muñoz

Es el gran acontecimiento de cine y desde hace años también de la moda. Hollywood se vuelca con la gala de los Premios Oscar y también con la alfombra roja, la pasarela de glamur y fantasía que precede a la gala. Es uno de los momentos más esperados y quizá el que mayor repercusión tiene. Por eso nada se deja al azar y el look se prepara durante semanas.

Hay expectación por saber qué actriz y qué actor ganarán el Oscar, por ver su reacción al escuchar su nombre y, sobre todo, por ver el vestido o traje que llevan: cuando suban al escenario y reciban los aplausos de sus compañeros estarán haciendo historia, del cine y, en algunos casos, de la moda.

¿Qué actriz deslumbrará en ha deslumbrado en la alfombra roja? ¿Qué actor llevará el esmoquin más fabuloso? ¿Qué color marca tendencia? ¿Qué joyas son las más espectaculares?

Chase Infiniti

La actriz Chase Infitiy, en la Alfombra roja de los Oscar

La actriz Chase Infitiy Jordan Strauss Jordan Strauss

La actriz Chase Infiniti, protagonista de Una batalla tras otra

Renate Reinsve

Renate Reinsve

Renate Reinsve Gregory Bull Gregory Bull

La actriz noruega Renate Reinsve, nominada por Valor sentimental.

Emma Stone

Emma Stone, nominada por 'Bugonia' a su llegada a la alfombra roja de los Oscars.

Emma Stone, nominada por 'Bugonia' a su llegada a la alfombra roja de los Oscars. REUTERS/Daniel Cole

Emma Stone, nominada por Bugonia, a su llegada a la alfombra roja de los Oscars.

Joel Edgerton

Jessie Buckley

Jessie Buckley, nominada a mejor actriz por 'Hamnet'.

Jessie Buckley, nominada a mejor actriz por 'Hamnet'. Mike Coppola

Jessie Buckley, nominada a mejor actriz por 'Hamnet'.

Heidi Klum

La modelo Heidi Klum, en la la alfombra roja de los Oscar.

La modelo Heidi Klum, en la la alfombra roja de los Oscar. Jordan Strauss Jordan Strauss

La modelo alemana Heidi Klum, protagonista habitual de las alfombras rojas, también ha estado presente en la ceremonia de Los Ángeles.

Oliver Laxe

Oliver Laxe, nominado a mejor película internacional por 'Sirat'.

Oliver Laxe, nominado a mejor película internacional por 'Sirat'. Jordan Strauss Jordan Strauss

Oliver Laxe, nominado a mejor película internacional por Sirat.

Rose Byrne

Rose Byrne, nominada al Oscar a la mejor actriz por 'Si pudiera, te daría una patada'.

Rose Byrne, nominada al Oscar a la mejor actriz por 'Si pudiera, te daría una patada'. EFE/EPA/RYAN SUN

Rose Byrne, nominada al Oscar a la mejor actriz por Si pudiera, te daría una patada.

Manu Ríos

El actor español Manu Ríos.

El actor español Manu Ríos. Frederic J. Brown / AFP

Manu Ríos, una de las pocas presencias españolas de la alfombra roja, sin traje, con camisa y corbata de rayas.

Zoe Saldaña

Zoe Saldaña, en los Oscar.

Zoe Saldaña, en los Oscar. Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP

La actriz Zoe Saldaña, ganadora del Oscar el año pasado por Emilia Perez.

Demi Moore

Demi Moore, en el Dolby Theatre, de Los Ángeles.

Demi Moore, en el Dolby Theatre, de Los Ángeles. REUTERS/Daniel Cole

Demi Moore, en el Dolby Theatre, de Los Ángeles.

Paz Vega

Paz Vega, en los Oscar.

Paz Vega, en los Oscar. . REUTERS/Aude Guerrucci

La actriz española Paz Vega también ha desfilado por la alfombra del Dolby Theatre.

Teyana Taylor y Timothée Chalamet, los reyes de la alfombra roja

Timothée Chalamet, Emma Stone, Jessie Buckley, Jacob Elordi, Teyana Taylor y Kate Hudson son algunas de las estrellas más perseguidas y todas con opciones de ganar el Oscar. ¿Seguirá la tendencia de moda que vimos en los Globos de Oro y otras galas de entrega de premios? Ya hemos visto que el negro arrasa, tanto en mujeres como en hombres: se lleva el total black porque resulta perfecto para lucir las joyas.

El blanco total es otro de los tonos que más se lleva en las alfombras rojas, como vimos en los Premios Goya, un tono que ha pasado de estar vetado a ser uno de los más utilizados. ¡Y se lo debemos a Gwyneth Paltrow y el espléndido look de Tom Ford que lució en 2012!

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