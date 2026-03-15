Alfombra roja de los Oscar 2026: todos los vestidos, los aciertos y las sorpresas

Es el gran acontecimiento de cine y desde hace años también de la moda. Hollywood se vuelca con la gala de los Premios Oscar y también con la alfombra roja, la pasarela de glamur y fantasía que precede a la gala. Es uno de los momentos más esperados y quizá el que mayor repercusión tiene. Por eso nada se deja al azar y el look se prepara durante semanas.

Hay expectación por saber qué actriz y qué actor ganarán el Oscar, por ver su reacción al escuchar su nombre y, sobre todo, por ver el vestido o traje que llevan: cuando suban al escenario y reciban los aplausos de sus compañeros estarán haciendo historia, del cine y, en algunos casos, de la moda.

¿Qué actriz deslumbrará en ha deslumbrado en la alfombra roja? ¿Qué actor llevará el esmoquin más fabuloso? ¿Qué color marca tendencia? ¿Qué joyas son las más espectaculares?

Chase Infiniti La actriz Chase Infitiy Jordan Strauss Jordan Strauss La actriz Chase Infiniti, protagonista de Una batalla tras otra

Renate Reinsve Renate Reinsve Gregory Bull Gregory Bull La actriz noruega Renate Reinsve, nominada por Valor sentimental.

Emma Stone Emma Stone, nominada por 'Bugonia' a su llegada a la alfombra roja de los Oscars. REUTERS/Daniel Cole Emma Stone, nominada por Bugonia, a su llegada a la alfombra roja de los Oscars.

Joel Edgerton

Jessie Buckley Jessie Buckley, nominada a mejor actriz por 'Hamnet'. Mike Coppola Jessie Buckley, nominada a mejor actriz por 'Hamnet'.

Heidi Klum La modelo Heidi Klum, en la la alfombra roja de los Oscar. Jordan Strauss Jordan Strauss La modelo alemana Heidi Klum, protagonista habitual de las alfombras rojas, también ha estado presente en la ceremonia de Los Ángeles.

Oliver Laxe Oliver Laxe, nominado a mejor película internacional por 'Sirat'. Jordan Strauss Jordan Strauss Oliver Laxe, nominado a mejor película internacional por Sirat.

Rose Byrne Rose Byrne, nominada al Oscar a la mejor actriz por 'Si pudiera, te daría una patada'. EFE/EPA/RYAN SUN Rose Byrne, nominada al Oscar a la mejor actriz por Si pudiera, te daría una patada.

Manu Ríos El actor español Manu Ríos. Frederic J. Brown / AFP Manu Ríos, una de las pocas presencias españolas de la alfombra roja, sin traje, con camisa y corbata de rayas.

Zoe Saldaña Zoe Saldaña, en los Oscar. Jordan Strauss Jordan Strauss/Invision/AP La actriz Zoe Saldaña, ganadora del Oscar el año pasado por Emilia Perez.

Demi Moore Demi Moore, en el Dolby Theatre, de Los Ángeles. REUTERS/Daniel Cole Demi Moore, en el Dolby Theatre, de Los Ángeles.

Paz Vega Paz Vega, en los Oscar. . REUTERS/Aude Guerrucci La actriz española Paz Vega también ha desfilado por la alfombra del Dolby Theatre.