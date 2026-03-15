Alfombra roja de los Oscar 2026: todos los vestidos, los aciertos y las sorpresas
- Destacan los looks de Teyana Taylor, Timothée Chalamet y Emma Stone
Es el gran acontecimiento de cine y desde hace años también de la moda. Hollywood se vuelca con la gala de los Premios Oscar y también con la alfombra roja, la pasarela de glamur y fantasía que precede a la gala. Es uno de los momentos más esperados y quizá el que mayor repercusión tiene. Por eso nada se deja al azar y el look se prepara durante semanas.
Hay expectación por saber qué actriz y qué actor ganarán el Oscar, por ver su reacción al escuchar su nombre y, sobre todo, por ver el vestido o traje que llevan: cuando suban al escenario y reciban los aplausos de sus compañeros estarán haciendo historia, del cine y, en algunos casos, de la moda.
¿Qué actriz deslumbrará en ha deslumbrado en la alfombra roja? ¿Qué actor llevará el esmoquin más fabuloso? ¿Qué color marca tendencia? ¿Qué joyas son las más espectaculares?
Chase Infiniti
La actriz Chase Infiniti, protagonista de Una batalla tras otra
Renate Reinsve
La actriz noruega Renate Reinsve, nominada por Valor sentimental.
Emma Stone
Emma Stone, nominada por Bugonia, a su llegada a la alfombra roja de los Oscars.
Joel Edgerton
Jessie Buckley
Jessie Buckley, nominada a mejor actriz por 'Hamnet'.
Heidi Klum
La modelo alemana Heidi Klum, protagonista habitual de las alfombras rojas, también ha estado presente en la ceremonia de Los Ángeles.
Oliver Laxe
Oliver Laxe, nominado a mejor película internacional por Sirat.
Rose Byrne
Rose Byrne, nominada al Oscar a la mejor actriz por Si pudiera, te daría una patada.
Manu Ríos
Manu Ríos, una de las pocas presencias españolas de la alfombra roja, sin traje, con camisa y corbata de rayas.
Zoe Saldaña
La actriz Zoe Saldaña, ganadora del Oscar el año pasado por Emilia Perez.
Demi Moore
Demi Moore, en el Dolby Theatre, de Los Ángeles.
Paz Vega
La actriz española Paz Vega también ha desfilado por la alfombra del Dolby Theatre.
Teyana Taylor y Timothée Chalamet, los reyes de la alfombra roja
Timothée Chalamet, Emma Stone, Jessie Buckley, Jacob Elordi, Teyana Taylor y Kate Hudson son algunas de las estrellas más perseguidas y todas con opciones de ganar el Oscar. ¿Seguirá la tendencia de moda que vimos en los Globos de Oro y otras galas de entrega de premios? Ya hemos visto que el negro arrasa, tanto en mujeres como en hombres: se lleva el total black porque resulta perfecto para lucir las joyas.
El blanco total es otro de los tonos que más se lleva en las alfombras rojas, como vimos en los Premios Goya, un tono que ha pasado de estar vetado a ser uno de los más utilizados. ¡Y se lo debemos a Gwyneth Paltrow y el espléndido look de Tom Ford que lució en 2012!