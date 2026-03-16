Javier Bardem lleva el 'No a la guerra' a la gala de los Oscar
- También ha mostrado a Handala, un personaje que se ha convertido en un símbolo para el pueblo palestino
- Sigue en directo, el minuto a minuto de la gala de los Oscar 2026
Javier Bardem ha acudido a la gala de los Oscar 2026 ataviado con dos insignias: la del 'No a la guerra' y la del dibujo de Handala, un personaje de viñeta que se ha convertido en un símbolo nacional para el pueblo palestino.
El actor español se encargará esta noche de entregar un premio en la gala y ha destacado al llegar al Teatro Dolby, donde se celebra, que hay que hablar de las "cosas que importan" y se ha despachado contra el actual conflicto en Oriente Medio, al que ha calificado de "guerra ilegal".
"Hay que aprovechar esto para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo, pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", ha recalcado Bardem a EFE en la alfombra roja de los premios más prestigiosos del cine estadounidense que tienen lugar este domingo en Los Ángeles.
Misma pegatina que en 2003
El actor, que portaba este domingo la misma pegatina de 'No a la guerra' que usó en 2003 por la guerra de Irak, ha asegurado que el actual conflicto en Oriente Medio es ilegal porque está "basado en mentiras".
"Estamos en las mismas, es otra guerra ilegal, matando gente inocente, basados en mentiras, antes eran armas de destrucción masivas ahora es acabar con un régimen, que no lo han acabado si no lo está radicalizando aún más con esta ofensiva ilegal", ha subrayado.
El actor español ha reiterado además su apoyo a los gazatíes, y ha alzado la voz para pedir la libertad de Palestina, cuya situación también denunció con una chapa que portaba bajo el cartel de 'No a la guerra'. Bardem ha sido uno de los pocos invitados que en la alfombra roja se ha pronunciado contra el conflicto en Irán, que acaba de arrancar su tercera semana, y contra la guerra en Gaza.
"Por eso estoy aquí también para hacer las dos cosas, pertenecer a este circo (en referencia a los Oscar) y al mismo tiempo denunciar lo que hay que denunciar", ha zanjado.
Su hermano, el también intérprete Carlos Bardem, ha compartido en su cuenta de X una imagen que Javier Bardem había compartido anteriormente en Instagram en la que mostraba ambas insignias, acompañada de un elogio al "coraje" y al "valor de los gestos donde más pueden costarte".
"Hoy en los Oscar estarán juntos nuestro 'No a la guerra' y Handala, ese niño con 10 años hasta que los refugiados palestinos vuelvan a su tierra robada. No puedo sentir más orgullo", ha concluido.
Los premios que se celebran esta noche tiene a Sinners (Los pecadores) como la película que lidera las nominaciones, con dieciséis, seguida de One Battle After Another (Una batalla tras otra), que cuentan con trece, y Sentimental Value (Valor sentimental) y Frankenstein, con nueve cada una.