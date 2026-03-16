Javier Bardem lleva el 'No a la guerra' a la gala de los Oscar

Javier Bardem ha acudido a la gala de los Oscar 2026 ataviado con dos insignias: la del 'No a la guerra' y la del dibujo de Handala, un personaje de viñeta que se ha convertido en un símbolo nacional para el pueblo palestino.

El actor español se encargará esta noche de entregar un premio en la gala y ha destacado al llegar al Teatro Dolby, donde se celebra, que hay que hablar de las "cosas que importan" y se ha despachado contra el actual conflicto en Oriente Medio, al que ha calificado de "guerra ilegal".

"Hay que aprovechar esto para hablar de las cosas que importan. El cine hay que celebrarlo, pero también hay que aprovechar este altavoz para las cosas que han creado tanto dolor en el mundo", ha recalcado Bardem a EFE en la alfombra roja de los premios más prestigiosos del cine estadounidense que tienen lugar este domingo en Los Ángeles.