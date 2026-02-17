Más de 80 actores y directores, entre ellos Javier Bardem, instan a la Berlinale a romper su silencio sobre Gaza
- Entre los firmantes de la carta abierta están también Tilda Swinton, Fernando Meirelles y Mike Leigh
- Los artistas instan a la Berlinale a "declarar claramente su oposición al genocidio"
Más de 80 actores, entre ellos Javier Bardem y Tilda Swinton, y directores como Fernando Meirelles, Mike Leigh y el israelo-portugués Avi Mogravi han firmado una carta abierta en la que condenal el silencio del Festival de Cine de Berlín sobre la situación en Gaza y en el conjunto de Palestina, que califican de "genocidio".
Los firmantes, todos destacadas figuras de la industria cinematográfica, instan a la Berlinale a "declarar claramente su oposición al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra perpetrados por Israel contra los palestinos", según el comunicado de la organización Film Workers for Palestine, que recoge AFP.
La polémica nace de la rueda de prensa del jurado en el el primer día del Festival, el pasado jueves. "No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito de la política. Pero nosotros somos el contrapeso de la política", dijo el presidente del jurado, el alemán Wim Wenders.
A Wenders le llovieron las críticas. La escritora india Arundhati Roy, conocida activista pro derechos humanos, anunció que no asistirá a la Berlinale, como tenía previsto. "Escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen de lesa humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo", afirmó la escritora en una declaración pública, según Efe.
Denuncian censura de discursos sobre Palestina
Después otros artistas, como el actor argentino Nahuel Pérez Biscayart, han acusado a la Berlinale de "negacionismo" y de censurar todo discurso político en relación con Palestina. Pérez Biscayart, que presenta en el festival Narciso, segundo largometraje del realizador paraguayo Marcelo Martinessi, ha asegurado que directores amigos se han quejado de que "les bajan línea desde la dirección de cada sección para que no se diga Free Palestine [Palestina Libre] en eventos públicos". "Deja de ser simplemente el silencio cobarde y cómplice del jurado principal (...) hay una decisión activa de censura e incluso de intervención de los discursos", ha apostillado el actor argentino.
El 7 de octubre de 2023, Hamás atacó el sur de Israel y mató a 1.200 personas. La masacre desatada posteriormente por Israel ha costado la vida a más de 72.000 personas, según el Ministerio de Sanidad de la Franja. La Corte Internacional de Justicia investiga si los actos de Israel en Gaza son constitutivos del delito de genocidio.