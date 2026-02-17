Más de 80 actores y directores, entre ellos Javier Bardem, instan a la Berlinale a romper su silencio sobre Gaza

Más de 80 actores, entre ellos Javier Bardem y Tilda Swinton, y directores como Fernando Meirelles, Mike Leigh y el israelo-portugués Avi Mogravi han firmado una carta abierta en la que condenal el silencio del Festival de Cine de Berlín sobre la situación en Gaza y en el conjunto de Palestina, que califican de "genocidio".

Los firmantes, todos destacadas figuras de la industria cinematográfica, instan a la Berlinale a "declarar claramente su oposición al genocidio, los crímenes de lesa humanidad y los crímenes de guerra perpetrados por Israel contra los palestinos", según el comunicado de la organización Film Workers for Palestine, que recoge AFP.

La polémica nace de la rueda de prensa del jurado en el el primer día del Festival, el pasado jueves. "No podemos entrar realmente en el ámbito de la política. Tenemos que mantenernos al margen de la política porque, si hiciéramos películas dedicadas a la política, entraríamos en ese ámbito de la política. Pero nosotros somos el contrapeso de la política", dijo el presidente del jurado, el alemán Wim Wenders.

A Wenders le llovieron las críticas. La escritora india Arundhati Roy, conocida activista pro derechos humanos, anunció que no asistirá a la Berlinale, como tenía previsto. "Escucharlos decir que el arte no debería ser político es asombroso. Es una forma de silenciar una conversación sobre un crimen de lesa humanidad mientras se desarrolla ante nosotros en tiempo real, cuando artistas, escritores y cineastas deberían estar haciendo todo lo posible por detenerlo", afirmó la escritora en una declaración pública, según Efe.