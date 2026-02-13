'Iván & Hadoum', Ian de la Rosa enamora en el Festival de Berlín trascendiendo géneros y clases sociales

Playas, desiertos e invernaderos es una suma que solo conduce a algunas zonas de Almería. El cineasta Ian de la Rosa nació y creció en Níjar -su lugar en el mundo que añora ahora que reside en Madrid- y en ese paisaje y sociedad ha situado su ópera prima Iván & Hadoum: la relación entre un joven trans que aspira a trabajar de capataz en una manufacturera y una joven de origen árabe, operaria de la misma empresa. Una película que va deshojando con naturalidad todas las capas de prejuicios para acceder a su esencia: una hermosa historia de amor y deseo.

El Festival de Berlín proyecta este viernes la película de De la Rosa, que nace de la pulsión de “poder mostrar otras vivencias trans que no tuvieran que estar conflictuada y centrada en el hecho trans”, La cinta, que cuenta con la participación de RTVE, está protagonizada por el artista multidisciplinar Silver Chicón y la cantante Herminia Loh.

Imagen de 'Iván & Hadoum' Lluís Tudela

En Berlín se proyecta lo que Berlín impulsó. Hace tres años el proyecto de la película ganó un premio de coproducción y ahora accede a una visibilidad internacional en la sección Panorama. “Es un honor que se merecen todas las personas que han trabajado en este proyecto durante tanto tiempo”, celebra el director.

Iván & Hadoum fusiona de algún modo dos reconocidos cortometrajes de De la Rosa. Victor XX (estrenado en Cannes en 2015) reflejaba cuestiones de su identidad como hombre trans. Y Farrucas (nominado al Goya al mejor cortometraje), donde exploraba la inmigración de su Níjar natal.

Son los conflictos de clases y de culturas familiares los que atraviesan y dificultan la relación entre Iván y Hadoum. No así el género, que los personajes protagonistas viven con sencillez y franqueza.

Ian de la Rosa, en un momento del rodaje. Lluìs Tudela

De Víctor XX a Iván & Hadoum han pasado 12 años, pero un también un mundo en la posición de las personas trans en la sociedad (y en representación en la ficción). “Realmente ha habido un cambio espectacular. En 2015 era todavía algo extraño y sentía estar atravesando un desierto. Había que escarbar para encontrar referentes, que eran maravillosos. Y también las personas y generaciones que nos han traído hasta aquí, a esta última década que ha sido revolucionaria y también ha conllevado una contraola hacia los transfeminismos. Las personas trans existimos desde siempre y llevamos siendo atacadas desde siempre también. Por lo menos, gracias a esa lucha de siglos, estamos llegando, en mi caso, a poder contar historias y cuerpos de la manera que queremos”.

El aspecto social es una preocupación mamada por el cineasta desde su infancia. “Mis padres son trabajadores sociales de la zona y la realidad social es una asignatura inherente. Son dos personas que aman su profesión y la ejercen desde la pasión”, describe.

Pero por encima late una historia donde del deseo y los cuerpos son el motor narrativo. "Más allá de los que sucede social, económica y familiarmente, quería poner el deseo en el centro, y que Hadoum fuera el refugio de Iván y, espero, ese amor sea un refugio para el espectador. La revolución empieza siempre por lo personal: las decisiones que tomamos por amor o desamor tienen un impacto político. Quería contar ese primer paso: el deseo como fuerza revolucionaria".