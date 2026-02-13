RTVE presenta sus novedades en el Berlinale Series Market

El equipo comercial de RTVE vuelve a Berlín para mostrar las últimas producciones de la Corporación, entre las que destacan ‘La Frontera’, ‘Sin Gluten’, ‘Doctora Fabiola Jones’, ‘España, siglo XX en color’, ‘Pasión y Gloria’ y‘Esto es España’.

El contenido más destacado de la Corporación será ‘La Frontera’, que se presentará el día 16 de febrero a las 15:00 horas en el CineMaxX 1 formando parte del Showcase ‘SPAIN´s series, where creativity ignites’ organizado por ICEX y que contará con la participación de la productora ejecutiva de Ficción de RTVE Mar Díaz, así como de Luis Velo, productor de Par Producciones.

‘La Frontera’ además ha sido una de las 20 series seleccionadas este año para su proyección en el mercado alemán ofreciendo un avance exclusivo. La sesión tendrá lugar el 17 de febrero a las 15:00 horas en el CineMaxX 2.

El European Film Market (EFM) —dentro del cual se celebra el Berlinale Series Market— es una de las citas más importantes de la industria audiovisual y suele atraer más de 11.500 profesionales del sector (productores, compradores, distribuidores, agencias, etc.). Berlinale Series Market desarrolla paneles temáticos que analizan las tendencias internacionales, sesiones de presentación, oportunidades de networking y una selección cuidadosamente elegida de contenidos premium de alta calidad para su adquisición, preventa y coproducción de toda Europa, así como de América del Norte y del Sur.

Junto a las grandes series de ficción, las más emocionantes series diarias y las ficciones para los más jóvenes, el mejor entretenimiento y los grandes documentales forman el portfolio que presentará el equipo comercial internacional de RTVE encabezado por la responsable de grandes cuentas Rosalía Alcubilla.

‘La Frontera’. La serie de cinco episodios de 50 minutos ambientada en 1987 y centrada en la lucha antiterrorista, sigue a Mario Sanz (Javier Rey), un capitán de la Guardia Civil que intenta evitar que un grupo disidente de ETA atente en París. Un thriller policial atravesado por una historia de amor imposible que se desarrolla en una carrera contrarreloj en la que sus protagonistas se enfrentan a traiciones, mafias y dilemas de lealtad.

‘Sin Gluten’, líder de audiencia en su estreno en España y mejor estreno de una comedia en La 1 en 10 años, es una serie en la que su protagonista, Ricardo (Diego Martín), es un chef de éxito que no admite su problema con el alcohol, especialmente tras recibir una Estrella Michelín y tener su restaurante lleno. Sin embargo, una noche de excesos lo lleva a cometer un error grave y es despedido. Sin otras opciones, regresa a la escuela de cocina donde comenzó su carrera, esta vez como profesor. Allí, sus alumnos —jóvenes de diversos orígenes, algunos en riesgo de exclusión social— lo ayudan a redescubrir su pasión por la cocina y a reconectar con una vida más auténtica y sencilla.

Además de estas dos series el equipo comercial presentará un extenso catálogo de contenidos de todos los géneros, la mayoría de los cuales han ganado premios internacionales.

Aventura, adrenalina, protección de la fauna salvaje, animales majestuosos y un profundo amor por la naturaleza son los principales ingredientes del programa ‘Doctora Fabiola Jones’. Con la sabana africana como escenario, y desde la perspectiva de una veterinaria especialista en fauna salvaje, Elefantes, jirafas, cebras, leones, guepardos y hienas forman parte de este recorrido.

‘España Siglo XX en color’ es una serie impactante a la vez que didáctica, con una narración viva y emotiva que ofrece al espectador una nueva forma de ver el pasado. Un viaje exclusivo a la historia de España con imágenes asombrosas coloreadas por primera vez y sonorizadas de forma realista para realzar su viveza y espectacularidad. A través del nacimiento del cine y de las primeras imágenes grabadas en España, la serie hace un recorrido desde finales del siglo XIX hasta los años 60.

‘Pasión y Gloria’ es una serie documental que recorre la Semana Santa en España desde una mirada sensorial e íntima. Tradiciones milenarias, testimonios conmovedores, imágenes impresionantes y sonidos envolventes nos revelan la riqueza cultural y la diversidad de esta celebración única.

‘Esto es España’ es una serie documental que muestra una mirada honesta al patrimonio natural, histórico y humano del país, y un homenaje a quienes trabajan día a día por un futuro más justo, sostenible y enraizado en nuestras raíces. Un retrato coral de la España diversa que convive, innova y sueña."