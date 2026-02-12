RTVE viaja al Festival de Málaga con 22 películas participadas y otorgará el Premio Talento

RTVE participará en la 29ª edición del Festival de Málaga, del que es patrocinador oficial con 22 películas, 10 en sección oficial, y entregará el premio RTVE Talento al mejor cortometraje. Además, con motivo del 8M, el Observatorio de Igualdad organizará una mesa redonda en torno al estreno de ‘Pioneras. Sólo querían jugar’, a la que asistirán parte de su elenco y futbolistas de la selección. El festival de cine español ha dado a conocer las películas participantes en esta edición este jueves en la Academia de Cine en un acto conducido por su presidente Fernando Méndez-Leite, en el que los directores seleccionados para esta edición han presentado sus películas.

Los contenidos se avanzaron en una rueda de prensa este miércoles en Málaga. Allí, el subdirector de Cine de RTVE, Gervasio Iglesias, se refirió al buen momento que atraviesa nuestro cine y al que la Corporación quiere contribuir, ayudando a los cineastas más jóvenes con el nuevo premio RTVE Talento al mejor cortometraje de Ficción, un reconocimiento dotado de 15.000 euros. “En RTVE queremos dar un pasito más. Vemos una nueva generación de cineastas jóvenes que aseguran un futuro estupendo para nuestro cine, con mucha fuerza y claridad de ideas y muchos puntos de vista, y queremos darles las herramientas”.

Gala inaugural: ‘Calle Málaga’ El viernes 6 de marzo, en el Teatro Cervantes abre el festival ‘Calle Málaga’, de Myriam Touzami, de Sección Oficial, protagonizada por Carmen Maura. María Ángeles, una española de 79 años que vive sola en Tánger, en el norte de Marruecos, disfruta de su ciudad y de su día a día. Su vida da un giro cuando su hija Clara (Marta Etura) llega desde Madrid para vender el apartamento en el que siempre ha vivido. Decidida a quedarse en la ciudad que la vio crecer, hará todo lo posible para mantener su hogar y recuperar los objetos de toda una vida. Por el camino, redescubre el amor y el deseo. Participó en el pasado Festival de Venecia, en la sección Venecia Spotlight. Doce películas españolas y diez iberoamericanas competirán en el 29 Festival de Málaga

Cine participado en Sección oficial Entre los títulos participados en Sección Oficial estarán, además ‘Después de Kim’, de Ángeles González-Sinde, una historia basada en su novela homónima, sobre la pérdida y las segundas oportunidades. Protagonizada por Darío Grandinetti y Adriana Ozores, en ella, Juan y Gloria, divorciados y distanciados desde hace veinte años, viajan desde Buenos Aires a España tras recibir la noticia de que su hija Kim, con la que hace tiempo perdieron el contacto, ha aparecido muerta. Allí descubren que ella ha dejado un hijo que está en paradero desconocido. También la comedia dramática navideña ‘Lapönia’, de David Serrano, con Ángela Cervantes, Natalia Verveke y Julián López. La que la que iba a a ser la navidad más especial se convierte en una batalla entre hermanas, cuñados y primos cuando Nuria le cuenta a su primo pequeño que Papá Noel es solo un personaje que los padres se han inventado para manipular a sus hijos. La noche acabará sacando a relucir otros secretos inconfesables. En Sección oficial se verán también ‘Altas capacidades’, de Víctor García León. Alicia y Gonzalo son una pareja de clase media que se encuentra con la oportunidad de matricular a su hijo Fer en un colegio laico de élite. Para los padres supone asomar la cabeza en la clase alta, nuevas amistades, mayores ingresos, ventajas incontables. Con Marián Álvarez, Juan Diego Botto, Israel Elejalde y Pilar Castro. ‘La buena hija’, de Julia de Paz es un drama familiar con Kiara Arencibia, Janet Novás, Julián Villagrán y Petra Martínez. Tras la separación de sus padres, Carmela y su madre se mudan con la abuela. La influencia de su padre, un artista, lleva a las tres mujeres a explorar su interior y a forjar nuevos caminos para el futuro. ‘Iván & Hadoum’, de Ian de la Rosa, que se estrenará en la sección Panorama de la Berlinale, es una historia ambientada en un invernadero del sur de España. Iván se enamora de Hadoum, una compañera de trabajo recién contratada. Sin embargo, su tan esperado ascenso interfiere en su relación, lo que le obliga a decidir qué tipo de persona quiere ser. ‘Yo no moriré de amor’, de Marta Matute. A sus 18 años, Claudia no quiere ser una heroína. La enfermedad de su madre irrumpe como una tormenta silenciosa que obliga a redefinir los roles en una familia que lleva tiempo desconectada. Entre el deber de cuidar y el deseo de vivir como cualquier chica de su edad, Claudia busca un modo de habitar esa nueva realidad. Con Júlia Marcort, Sonia Almarcha y Tomás del Estal. ‘Corredora’, de Laura García Alonso, retrata el universo de la salud mental en el deporte de élite. Y sobre este eje pivotan temas tan humanos y universales como la aceptación, la reconciliación, la crisis de identidad o el miedo al fracaso. ‘El guardián’, de Nuria Ibáñez es un drama mexicano. Basilio, recién convertido en el nuevo cuidador de una playa desierta, deja de percibir su salario, se ve orillado a tomar la decisión de quedarse en este refugio o regresarse a su pueblo. 'Después de Kim' Imagen de la película

En sección oficial fuera de concurso se verá 'Un hijo', debut en el largometraje de Nacho La Casa, con Macarena García y Hugo Silva. La historia de María, una psicóloga escolar sin experiencia, que intuye que, tras la aparente felicidad de un niño de 8 años recién llegado al cole, se esconde un drama de terribles consecuencias. Para averiguarlo deberá descifrar lo que la mente de Guille traduce en dibujos y, además, vencer la agresiva resistencia de su padre. 'Día de caza', de Pedro Aguilera es una comedia dramátrica con Carmen Machi, Rossi de Palma y Blanca Portillo en torno a tres amigas de mediana edad que tras mucho tiempo sin coincidir todas juntas, quedan junto con Alicia, la joven y taciturna sobrina de Rosa, para ir a cazar conejos a un coto de caza que Blanca heredó de su tío José. Entre risas comparten los complicados momentos por los que están pasando en sus vidas. 'Dos días', de Gonzalo Manso, con el actor Saturnino García, que a sus 90 años protagoniza está historia, habla sobre el paso del tiempo y la memoria. El guion está inspirado en la propia familia del director, que encuentra en la película una manera de reflexionar sobre las vivencias personales con su abuelo. Casi todo bien' de Andres Salmoyraghi. Portagonizada por un escritor de cuarenta años que vive en permanente tensión entre su amor por los clásicos y el desencanto con la industria editorial actual, encadenando negativas y sobreviviendo entre una librería y talleres de escritura online, su día a día parece estancado en una rutina sin salida. Con Secun de la Rosa, Silma López, Marcelo Borrás y Julián Vilagrán. 'Los justos', de Jorge A. Lara. Con Carmen Machi y Vito Sanz. Nueve miembros de un jurado popular deliberan en solitario sobre un controvertido caso de corrupción. Las pruebas son irrefutables, la opinión pública ya ha emitido su veredicto y nadie parece dudar… Hasta que reciben una oferta secreta: cada miembro del jurado recibirá un millón de euros si cambia su voto de culpable a inocente. Si quieren participar, deben alcanzar la unanimidad, sacando a la luz los asuntos pendientes de cada uno. 'Mallorca Confidential' de David Ilundain, Ambientada en Mallorca, en el año 2007 y protagonizada por Lolita. La Chusa, matriarca del un poblado chabolista, maneja el mercado de la droga con el apoyo de vecinos, traficantes y policías. Pero cuando sufre un sustancioso robo ve cómo se tambalea su poder y su familia.

Documentales participados Entre los documentales que RTVE llevará a Málaga, ‘Landa’, de Gracia Querejeta y Miguel Olid sobre el actor Alfredo Landa, coincidiendo con el 50 aniversario del rodaje de ‘El puente’, la película que cambió por completo su trayectoria como actor. Se centra en la personalidad y las virtudes interpretativas del único actor capaz de dar nombre a un género propio: el ‘landismo’. ‘Acuérdate de mí’, de Remedios Malvárez, documental rodado en Málaga, Sevilla y Córdoba que retrata la figura de La niña de La Puebla a través de la mirada de su nieta, la actriz Adelfa Calvo. Un viaje interior en la búsqueda de la memoria de su abuela que nos descubre la conexión mágica entre ambas a lo largo de los años. ‘Plus ultra’, de Elías Pérez, el un documental que se centra en el primer vuelo transoceánico que unió España con América del Sur, que partió de Palos de la Frontera y del que se cumple el centerario este año. ‘El abrazo de los peces’, es un documental en el que su director Chema Rodríguez describe el proceso de integración social de hija de 18 años, que nació sordociega, y los problemas diarios que debe afrontar ‘Los Chichos, ni más ni menos’, de Paco Millán, repasa los 50 años de historia del grupo: desde sus orígenes humildes en los años 70, pasando por su etapa de éxito en los años 80 y 90, la muerte de su alma mater (Jeros) y la actualidad, recorriendo juntos, la que dicen que será su última gira. ‘Ganas de vivir’, de Juan Manuel Montilla, El Langui, es la historia de Desirée Vila una atleta española de referencia en el deporte adaptado, reconocida por sus éxitos en la pista. A los 16 años, cuando era campeona de España de gimnasia acrobática, sufrió una grave lesión que, a causa de una negligencia médica, derivó en la amputación de su pierna derecha. Lejos de rendirse, encontró en el atletismo su nueva pasión y, en tan solo un año, se proclamó campeona de España en 100 metros y salto de longitud. Desde entonces ha batido varios récords nacionales y logrado un diploma olímpico en los Juegos Paralímpicos de Tokio.