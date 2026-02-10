La 2Cat estrena 'I ara què?', el programa sorpresa de Sílvia Abril en prime time

La 2Cat estrenará este marzo en horario de máxima audiencia ‘I ara què?’, el nuevo espacio conducido por Sílvia Abril en coproducción con Sidecar Media. Un formato híbrido entre talk show y late night doméstico donde la sorpresa marca el ritmo de cada entrega.

El plató se convierte en la casa televisiva de la presentadora —con su perro Baloo incluido— y solo hay una certeza: alguien llama al timbre. A partir de ahí, todo es sorpresa.

‘I ara què?’ apuesta por la naturalidad. Hay humor, pero no es un programa de sketches ni de monólogos: la comedia nace de la reacción y la improvisación. El espacio alterna momentos divertidos con otros más íntimos o reveladores, alejándose de la entrevista promocional clásica.

El programa se construye a partir de la personalidad de Sílvia Abril: curiosa, cercana y espontánea. Por el plató pasarán perfiles diversos que permitirán conversaciones relajadas y poco previsibles.

Tras una larga trayectoria profesional, la presentadora afronta uno de sus proyectos más personales: un espacio hecho a su medida donde el entretenimiento nace de la sorpresa y de la conversación sin guion previo.