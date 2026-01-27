La 2Cat, galardonada con el Premio Zapping de Oro

La Associació de Consumidors de Mitjans Audiovisuals de Catalunya ha hecho públicos los nominados y los premios nominales de la 31ª edición de los Premios Zapping. La 2Cat recogerá el Premio Zapping de Oro por reforzar "el compromiso del servicio público con la lengua, la cultura y la pluralidad de Catalunya, ofreciendo una mirada próxima y nuevas perspectivas que conectan con la ciudadanía". Además, RTVE opta a tres galardones en esta edición: 'Aquí la Terra', 'Aria. Locos por la ópera', y el presentador Mario Marzo.

En la categoría de mejor programa al servicio de la audiencia es finalista el espacio de La 2Cat presentado por Jacob Petrus 'Aquí la Terra', que cada tarde de lunes a viernes invita a mirar nuestro entorno con curiosidad, humor y estima por el territorio.

Jacob Petrus

El talent show 'Aria. Locos por la ópera' opta a dos premios. El programa que brinda a diez cantantes líricos la oportunidad de abrirse camino en el exigente mundo de la ópera está nominado en la categoría de mejor programa de entretenimiento y en la de mejor presentador, con Mario Marzo.

'Aria. Locos por la ópera' Jose Irun Jose Irun

Además, los tres films que optan a mejor película de producción propia: 'La furgo', 'Los domingos' y 'Sorda', están participados por RTVE.

Los Premios Zapping de este año son un reconocimiento al mejor ocio audiovisual de calidad del 2025. A diferencia de otros galardones, premian la calidad y no la audiencia, y son las personas consumidoras y usuarias quién eligen a los finalistas de cada categoría. Asimismo, un jurado especializado, presidido por la presidenta de la Associació, Anna Plans, elige a los ganadores y ganadoras.