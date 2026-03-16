En aquest capítol, Laura Escanes i Carolina Iglesias sorprenen a Sílvia Abril a 'I ara què?'

  • Parlaran de ruptures, l'exposició a les xarxes i de fer-se valer professionalment quan ets dona
  • Dimarts 17 de març a les 22:10h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
Tres dones, incloent una amb vestit a quadres i una altra amb camisa blanca, estan assegudes en un sofà taronja en un estudi de televisió amb decoració de fusta i plantes.
Carolina Iglesias i Laura Escanes visiten a Sílvia Abril a 'I ara què?'
'I ara què?' és un programa d'entreteniment i improvisació presentat per Sílvia Abril. Una producció de La 2Cat en col·laboració amb Sidecar Media.

Aquest dimarts, a 'I ara què?' la Sílvia Abril rep la visita inesperada de Laura Escanes i Carolina Iglesias per parlar de relacions, de la pressió que comporta viure exposades a les xarxes i de la importància de fer-se respectar professionalment com a dona. Demostraran que s'atreveixen amb tot: des d'un house tour improvisat fins a un final apoteòsic saltant en llits elàstics.

Laura Escanes mostra una cara molt personal sincerant-se sobre la separació dels seus pares, la seva pròpia i com espera que la seva filla no vulgui seguir el seu exemple i dedicar-se a les xarxes socials. 

Per parlar de l'odi a les xarxes s'hi afegirà la Carolina Iglesias, que arriba per sorpresa. Explicarà com ha aconseguit convertir l'odi rebut en motivació, tant a les xarxes com a la televisió. 

Una trobada amb dues creadores de contingut que, tot i la seva joventut, pràcticament ja han fet de tot. Per això, Sílvia Abril les retarà a provar l'única activitat que encara tenien pendent: el jumping.

