RTVE triomfa als Barcelona Pride Awards amb el seu especial 'Saca tu orgullo'
- Un reconeixement "per la visibilització positiva, diversa i pròxima de les realitats LGBTQIA+ a través del mitjà públic"
- Els premis, presentats per Sharonne, es van entregar en una gala a l'Hotel W de Barcelona
Aquest dijous 11 de juny es va celebrar la primera edició dels Barcelona Pride Awards organitzats per Pride Barcelona i la Cambra LGTBIQ+ de Catalunya per reconèixer el compromís amb la diversitat, la visibilitat i la defensa dels drets LGBTQIA+. La directora de Comunicació i Participació de RTVE, María Eizaguirre, i el director de La 2Cat, Oriol Nolis, van recollir el premi per l'especial '¡Saca tu orgullo!'. L'acte també va premiar Benita Castejón i va comptar amb l'assistència de la consellera de RTVE María Solana.
El president del Pride Barcelona, Ferran Poca, va ser l'encarregat de començar la gala: "Avui neixen aquests guardons en un moment clau per a la nostra comunitat i també per a la nostra ciutat, estem de ple en la candidatura oficial de World Pride 2030, un projecte ambiciós que és un clam de la nostra ciutat cap al món. Aquí es respirar llibertat i ens defensem els uns als altres".
RTVE va rebre el premi Altaveu amb Orgull que "reconeix el compromís de RTVE amb el projecte '¡Saca tu orgullo!' per la visibilització positiva, diversa i pròxima de les realitats LGBTQIA+ a través del mitjà públic. El guardó vol posar en valor una proposta que contribueix a donar veu al col·lectiu, a normalitzar la presència en els espais de comunicació i a reforçar el paper dels mitjans com a agents clau en la construcció d'una societat més inclusiva, plural i respectuosa".
Oriol Nolis va agrair en nom de RTVE el premi i va explicar: "Molts hem crescut sentint-nos sols, perquè vam créixer amb unes televisions que no parlaven de nosaltres i això ho feia tot molt més difícil. Que a RTVE ens poséssim d'acord per retransmetre l'Orgull, tant a Barcelona com a Madrid, ha contribuït que poséssim el nostre gra de sorra per visibilitzar el col·lectiu i normalitzar una cosa que durant molts anys no ho ha estat". I ha destacat que "estem contents de fer-ho i ho tornarem a fer".
Per la seva banda, María Eizaguirre ha explicat que "és un veritable orgull treballar en una empresa com RTVE. On a vegades ens oblidem que tenim cultures diferents, parlem diferent, pensem diferent, estimem fins i tot diferent i RTVE totes aquestes diferències són les que ens agraden i són les que volem, les que nosaltres sí que volem". La directora de Comunicació i Participació va aprofitar la presència de Sharonne com a presentadora de la gala per recordar la seva participació al Benidorm Fest amb 'Aire'. L'artista va respondre interpretant part de la cançó: "Prepárate y coge más aire".
També va ser reconeguda Benita Castejón, que va rebre el premi a la Visibilitat i l'Orgull Trans per la seva contribució a la defensa dels drets i la visibilitat de les persones trans. La protagonista de 'Benita', que es va estrenar el 31 de març a La 2 i a RTVE Play, va agrair el premi a RTVE: "Per permetre'm fer aquest docureality que espero que serveixi per veure que això no és una qüestió només d'hormones, és una qüestió vital i necessària per a la persona, per a l'ésser humà que té aquest interior i que té aquesta necessitat de ser qui és". I va afegir: "Aquest premi no és per a mi, és per a totes aquelles que abans que jo es van atrevir a fer un pas endavant, quan fer un pas endavant era jugar-s'ho tot. I em comprometo, per a elles i per a les que vindran, seguir lluitant, seguir donant visibilitat perquè ningú hagi d'amagar-se per ser qui és i ser respectada".
La gala, celebrada a l'Hotel W Barcelona va reunir representants del teixit institucional, cultural, econòmic, així com les principals administracions públiques del país. Alguns dels 23 premiats van ser Àngel Llàcer, el doctor Bonaventura Clotet, la cantant Mushka o l'alcalde de Budapest Gergely Karácsony.
A l'acte van assistir el director general per a la Igualtat real i efectiva de les persones LGTBI+ del Ministeri d'Igualtat, Julio del Valle; el conseller de la Presidència de la Generalitat, Albert Dalmau; la consellera d'Igualtat i Feminisme, Eva Menor; i l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.