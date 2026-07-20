La 2Cat commemora els 50 anys del Grec amb l’estrena de 'Primer acte'
- El documental reuneix quatre curtmetratges dirigits per quatre cineastes que ofereixen mirades complementàries sobre el Grec Festival.
- Dimarts, 21 de juliol, a la mitjanit a La 2Cat
La 2Cat estrena ‘Primer acte. 50 anys de Grec Festival Barcelona’, un documental creat amb motiu del cinquantè aniversari del Grec. La producció reuneix quatre curtmetratges dirigits per Sílvia Munt, Jaume Claret Muxart, Marc Salicrú i Núria Giménez Lorang, que ofereixen una mirada plural al festival a través de la seva història, la seva evolució i la seva estreta vinculació amb la ciutat de Barcelona. Els espectadors el podran veure la nit de dimarts, 21 de juliol, a les 00 a La 2Cat.
Els curtmetratges són una coproducció del Grec 2026 Festival Barcelona i CaixaForum+, amb la col·laboració d’RTVE i la Filmoteca de Catalunya. Les quatre peces proposen aproximacions diverses al festival, recorrent el període que va des del 1976 fins a l’actualitat.
‘Grec 76’, de Sílvia Munt, ret homenatge a la històrica manifestació de l’Assemblea d’Actors i Directors de Barcelona de 1976. A través d’entrevistes i records personals evocats per una ballarina, recupera l’efervescència creativa i la força simbòlica d’aquell moment, reivindicant el caràcter popular del teatre i el poder transformador de la cultura.
‘Somni d’hivern d’una nit d’estiu’, de Jaume Claret Muxart, segueix el somni d’un infant després d’un assaig al Teatre Grec. A mig camí entre la realitat i la imaginació, el curtmetratge explora la transmissió de la vocació artística, la mirada creativa dels infants i l’empremta que els espais culturals deixen en la memòria.
La roca emblemàtica del Teatre Grec inspira ‘Ora pro nobis, òs de mos òssos’, de Marc Salicrú, una peça que reivindica el teatre com a ritual col·lectiu i espai d’imaginació compartida. Amb ecos de Verdaguer i dels orígens de la tragèdia, el curt posa en valor les tradicions, les persones i la feina invisible que fan possible la màgia de l’escena.
Finalment, ‘La veu i les pedres’, de Núria Giménez Lorang, ret homenatge al festival a través d’imatges d’arxiu i testimonis de creadors vinculats al Grec. La peça reflexiona sobre el pas del temps, els processos creatius i la fascinació persistent pels personatges de ficció.