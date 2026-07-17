Una tarda de Mundial a La 2Cat: tot preparat per a la final Espanya-Argentina
- La cadena desplegarà cinc punts de connexió en directe per explicar com es viu la jornada arreu del territori
- S'estrena el capítol de 'Boixos pel futbol' de 'Temps enrere', un repàs de la selecció espanyola per la història dels mundials
- El Mundial de futbol, en directe i en català a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat dedicarà la tarda de diumenge a la gran final de la Copa del Món de futbol FIFA 2026 entre Espanya i l'Argentina, amb una programació especial que començarà a les 17.10 hores i s'allargarà fins a l'inici del partit. La programació inclourà l’estrena d’un episodi de 'Temps enrere' amb Montse Soto, 'La Finalíssima', un programa especial en directe conduït per Marc Brau, i una àmplia cobertura de la prèvia de la gran final amb Gemma Nierga.
L’especial arrencarà a les 17.10 h amb l’estrena de 'Boixos pel futbol', una nova entrega de 'Temps enrere'. Conduït per Montse Soto, el programa recorda la participació de la selecció espanyola al llarg de la història dels mundials de futbol. En especial, revisita el Mundial d’Espanya de 1982, un campionat marcat pel popular Naranjito, que va impulsar les vendes de televisors en color i va esdevenir una icona. Tot i que la selecció espanyola només va guanyar un dels quatre partits que va disputar, el Mundial va deixar un important llegat, com la construcció del Pirulí de Madrid, que va permetre retransmetre l’esdeveniment a tot el món.
Des de les 18.10 h fins a l'inici del partit La 2Cat desplegarà cinc punts de connexió en directe des de Barcelona, Tarragona, Terrassa, Mataró i Castelldefels, per explicar com es viu la jornada i com l’afició es prepara per a la gran cita arreu del territori.
A les 18.10 h començarà 'La Finalíssima', un programa especial presentat per Marc Brau que oferirà l’última hora abans de la final, amb l’anàlisi de l’actualitat esportiva i el seguiment de l’ambient previ al partit. Brau estarà acompanyat dels periodistes Albert Font i Joan Carles García i els especialistes Olga García i Lluís Carreras.
A les 19.00 h, Gemma Nierga se sumarà a la cobertura per conduir la prèvia del partit, que donarà pas, a les 21.00 h, a la retransmissió de la gran final del Mundial entre Espanya i l’Argentina. La presentadora comptarà també amb la participació de Marc Brau, Sergi Mas i Edu Mutante i de Toni Clapés com a convidat.
La narració del partit anirà a càrrec del periodista de RTVE Albert Font, amb els comentaris tècnics dels exfutbolistes Olga García i Lluís Carreras.
A més, diumenge a les 11.20 h, després de 'La Missa en català', La 2Cat recuperarà l'eliminatòria pel tercer lloc entre França i Anglaterra.