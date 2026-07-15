Nou rècord d’audiència de La 2Cat amb la semifinal Espanya-França del Mundial
- El partit és el més vist de la història de La 2Cat, amb 329.000 i un 11,5% de quota
- La 2Cat va ser la segona cadena més vista a Catalunya durant la retransmissió, només per darrere de La 1, i va liderar entre les cadenes en català
- El minut d’or va arribar al 14,4% de quota i 387.000 espectadors
Les audiències del Mundial confirmen la resposta del públic a l’oferta esportiva de La 2Cat, que continua sumant espectadors i assolint nous màxims.
Les retransmissions de la Copa del Món de la FIFA 2026 continuen impulsant La 2Cat fins a xifres històriques d'audiència, consolidant l'aposta del canal pels grans esdeveniments esportius de qualitat i situant-lo entre les cadenes més seguides a Catalunya.
Ahir al vespre, La 2Cat va oferir en directe la semifinal del Mundial entre Espanya i França. La retransmissió va assolir una quota de pantalla de l'11,5% i una audiència de 329.000 espectadors, superant el rècord del Portugal-Espanya dels vuitens de final. El postpartit va registrar un 12,4% de quota i 333.000 espectadors.
La 2Cat va ser la segona cadena més vista a Catalunya durant el partit, només per darrere de La 1. En conjunt, el 65,9% dels espectadors catalans van seguir el partit a través de La 1 i La 2Cat. El minut d'or es va registrar a les 23:04 hores, amb una quota del 14,4% i 387.000 espectadors, el pic d’audiència més alt assolit per les retransmissions del Mundial a La 2Cat.
El programa especial del Mundial, conduït per Gemma Nierga, Marc Brau, Sergi Mas, Edu Mutante i Marco Chiazza, amb la narració de Joan Carles García i Lluís Carreras, va registrar una quota mitjana del 10,5% i 265.000 espectadors.
El Mundial dispara les audiències de La 2Cat
La semifinal Espanya-França encapçala els excel·lents resultats de les retransmissions del Mundial a La 2Cat. Fins ara, el millor registre corresponia al Portugal-Espanya dels vuitens de final, amb un 11,5% de quota i 319.000 espectadors, seguit de l'Espanya-Àustria dels setzens de final amb 9,5% i 229.000 espectadors i de l'Espanya-Uruguai de la fase de grups amb un 6,5% i 125.000 espectadors.
L’interès de l’audiència s’ha estès també als partits d’altres seleccions:
- El partit entre Brasil i Japó va reunir 120.000 espectadors i una quota del 8,8%. El seu minut d'or va assolir un extraordinari 13,3% de quota i 220.000 espectadors, el millor minut del Mundial al canal.
- El duel entre Brasil i Noruega va registrar un 8,2% de quota i 145.000 espectadors, mentre que el minut de màxima audiència va arribar a les 23.07 hores, amb un 11,1% i 187.000 espectadors.
- El partit entre Paraguai i França va obtenir un excel·lent seguiment, amb un 8,3% de quota i 87.000 espectadors.
- La retransmissió entre Argentina i Àustria va reunir 102.000 espectadors i una quota del 7,2%.
- El partit entre Anglaterra i el Congo va aconseguir un 5,7% de quota i 61.000 espectadors.