La 2Cat tanca la temporada en màxims d'audiència
- La 2Cat assoleix el seu màxim històric mensual amb 3,5% i ja és coneguda pel 71,8% dels catalans
- La primera edició de 'L'informatiu' tanca juny amb un rècord històric del 15,2%
- Les xarxes socials de RTVE Catalunya compten amb un creixement rècord del 552% respecte al juny de 2025
La 2Cat tanca el juny amb un 3,5%, el millor registre mensual des de l'inici de les seves emissions el passat 13 d'octubre, impulsada especialment per les retransmissions del Mundial. El canal també ha assolit la seva millor cobertura mensual fins ara: un total de 3.391.000 catalans han consumit La 2Cat durant el mes, l'equivalent al 43,1% de la població catalana. En el conjunt de la temporada, el 71,8% dels catalans ja coneixen la marca La 2Cat.
El director de La 2Cat, Oriol Nolis, valora les bones audiències: "Molt content per les dades aconseguides aquest mes de juny, un mes de rècord, gràcies, en bona part, al bon rendiment del Mundial en català. També molt satisfet per la primera temporada de La 2Cat, hem consolidat programes com el 'Cafè d'Idees' i 'L'Altaveu', hem engegat projectes de prime time amb molt bona acollida com el 'Pla seqüència' i 'L'any que vas néixer' i hem augmentat la presència de RTVE a Catalunya amb la cobertura de grans esdeveniments com la visita del Papa, sense perdre el rigor que ens caracteritza i que es demostra amb la pujada d'audiència dels nostres Informatius".
'L'Informatiu' tanca el millor juny de la temporada
Els serveis informatius de RTVE Catalunya han estat un altre dels grans pilars del creixement de La 2Cat durant aquesta temporada. 'L'informatiu' tanca el juny amb una quota mitjana del 12,9% en la seva emissió simultània a La 1, La 2Cat i el Canal 24 Horas. El millor registre mensual i també de la temporada es va produir el passat dissabte 27 de juny, quan 'L'informatiu' va assolir un 21,5% de quota en el conjunt de les tres cadenes. La primera edició de 'L'informatiu' tanca juny amb un rècord històric del 15,2%.
En el conjunt de la temporada 2025-2026, les dues edicions d'entre setmana de 'L'infornatiu' i l'edició cap de setmana han registrat una quota del 11,1% en la seva emissió simultània i una cobertura del 60,7% de la població catalana, amb un total de 4.779.000 espectadors únics. En el context de l'estratègia de simulcast iniciada la temporada 2023-2024 a La 1 i al Canal 24 Horas i ampliada aquesta temporada amb la incorporació de La 2Cat, aquest 11,1% de quota representa el millor resultat des de la temporada 2007-2008, quan es va assolir una mitjana del 12,2%, i es converteix així en el millor registre de les últimes 18 temporades.
Amb aquest registre les edicions de 'L'informatiu' acumulen, a més, quatre temporades consecutives de creixement, passant del 4,1% registrat la temporada 2021-2022 fins a l'actual 11,1% de la temporada 2025-2026.
També destaca especialment l'evolució de la cobertura en un context generalitzat de descens del consum televisiu. Els informatius territorials de Catalunya han arribat aquesta temporada al 60,7% de la població catalana, la millor dada des de la temporada 2015-2016, quan es va registrar un 62,3%, i la més alta de les darreres deu temporades.
Èxit dels formats de La 2Cat
El prime time ha estat un dels grans motors del creixement de la cadena. L'estrena de 'Pla seqüència', amb la participació d'Iñaki Urdangarín, va aconseguir un excel·lent 9,2% de quota i 145.000 espectadors, convertint-se en una de les millors estrenes de la temporada. També destaca 'L'any que vas néixer', que en la seva millor dada va reunir 106.000 espectadors i un 7,1% de quota.
Els programes diaris han mantingut la solidesa de la graella. Destaca 'Aquí la Terra', amb la millor dada de la temporada de 6,6% de quota i 74.000 espectadors, i 'L'Altaveu' que manté el seu rècord històric amb un 5,7% i 63.000 espectadors. Per la seva banda, 'Rescat', en la seva edició del migdia, ha arribat fins el 4,3% de quota i 57.000 espectadors i 'Cafè d'idees', només en la seva emissió per La 2Cat ha obtingut la millor dada amb un destacat 6,1% i 15.000 espectadors.
La programació del cap de setmana també ha aportat molt bons resultats. 'I ara què?' destaca amb la seva millor dada amb 4,5% de quota i 73.000 espectadors, mentre que 'El escarabajo verde' ha signat un excel·lent 6,2% amb una audiència de 66.000 espectadors. També assoleixen bones dades 'Fonamentals' amb un 4,4% i 'Docu2' amb un 4,2%.
La visita del papa i el Mundial impulsen les audiències
La visita del papa a Catalunya ha sigut un altre dels grans esdeveniments del mes per a La 2Cat. L'especial dedicat a la Sagrada Família va registrar un 5,1% de quota i 71.000 espectadors, mentre que la retransmissió de la vigília celebrada a l'Estadi Olímpic va aconseguir un 4,4% i 52.000 espectadors.
L'aposta esportiva també ha contribuït als bons resultats del canal. Les retransmissions del Mundial van situar La 2Cat entre les opcions més seguides de la seva franja, amb el Brasil-Japó del 29 de juny al capdavant, amb un 8,8% de quota i 120.000 espectadors. També van destacar l'Espanya-Cap Verd, amb un 8,2% i 125.000 espectadors, i l'Argentina-Àustria, que va registrar un 7,2% i 107.000 espectadors.
El moment més vist de la cadena durant el mes es va produir amb la tanda de penals de la Copa del Rei entre el Sant Andreu i el Celta, que va assolir un 13,3% de quota i va congregar 138.000 espectadors, establint el rècord d'audiència de La 2Cat aquest 2026.
Creixement històric a les xarxes socials de RTVE Catalunya
Les xarxes socials de RTVE Catalunya assoleixen un impacte total de 27.399.562 visualitzacions/impressions i un creixement del 552% respecte a juny del 2025, i el segon millor mes del semestre després de maig.
Desglossat per xarxes:
- Instagram: 18,9M (69% del total) — motor principal del mes
- TikTok: 4,1M
- Facebook: 3,91M — segueix la seva forta tendència ascendent
- Twitter/X: 489.400 — la xarxa amb menys volum
El juny del 2026 mes que sextuplica l'impacte de juny del 2025, i confirma la tendència de creixement accelerat que s'observa des de maig (33,4M), amb un impacte notable de la cobertura de la visita del papa a Catalunya.