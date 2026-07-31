La 2Cat bat rècords amb el millor juliol dels últims 21 anys
- La 2Cat assoleix una audiència del 4,5% al juliol, la millor dada de La 2 a Catalunya des de l’agost de 2008
- Les retransmissions del Mundial situen La 2Cat com la segona cadena més vista de Catalunya i la primera en català durant els partits
- 'L'informatiu' registra un nou rècord diari amb el 24,7% de quota de pantalla i 221.000 espectadors en simulcast
- RTVE Catalunya supera els 9,7 milions de visualitzacions a les xarxes socials i els 280.000 usuaris únics a RTVE Play
La 2Cat tanca el juliol amb els millors resultats dels últims 21 anys i confirma el bon moment que viu el canal. Impulsada per les retransmissions en català de la Copa del Món de la FIFA 2026 i pel creixement sostingut de la seva programació pròpia, la cadena registra una quota mitjana del 4,5%, la millor dada mensual de La 2 a Catalunya des de l'agost del 2008. Respecte al juny, l'audiència creix un 28,6% i el canal arriba als 4.086.000 espectadors únics, l'equivalent al 51,9% de la població catalana.
Aquest resultat converteix aquest juliol en el millor dels últims 21 anys per a La 2 a Catalunya i en el millor registre mensual des dels Jocs Olímpics de Pequín del 2008. A més, és el millor juliol en espectadors únics des de 2020.
El Mundial impulsa el millor juliol de La 2Cat
Les retransmissions en català de la Copa del Món de la FIFA 2026 han estat el principal motor d'aquestes xifres. Els partits han registrat una quota mitjana del 10,7%, amb 209.000 espectadors i 1.867.000 espectadors únics, fet que ha situat La 2Cat com la segona cadena més vista de Catalunya durant les emissions del Mundial i la primera en català, duplicant l’audiència de TV3 a la franja.
Les gairebé 50 hores d'emissió, entre partits, prèvies i posts partits, han incrementat en 1,1 punts la quota mensual del canal respecte a una programació convencional. El diumenge de la final, La 2Cat va assolir una quota mitjana diària del 8,6%, el millor resultat diari de la seva història, mentre que el minut d'or va arribar als 501.000 espectadors i un 16,3% de quota. La pròrroga de la final entre Espanya i l'Argentina es va convertir en l'emissió més vista de la història de La 2Cat, amb 477.000 espectadors i un 15,3% de quota.
La programació pròpia també marca màxims
Els bons resultats del canal no s'expliquen només pel Mundial. El juliol ha estat també el segon mes amb més hores d'emissió en català des de la posada en marxa de La 2Cat, amb prop del 60% de la programació en aquesta llengua. Aquest conjunt de continguts ha registrat una quota del 5,1%, la més alta des del llançament del canal l'octubre del 2025.
En part, aquestes bones xifres són gràcies als bons resultats de diversos programes. 'Pla Seqüència' va registrar un 5,8% de share i 71.000 espectadors en una de les seves emissions, mentre que 'L'any que vas néixer' ho va fer amb un 4,4% i 64.000. En aquest sentit, marquen rècord històric 'Cuina brutal' amb un 4,8% de quota i 59.000 espectadors, l'edició migdia de 'Rescat', amb un 4,4% i 56.000, i 'Punts de vista' amb un 2,9% i 39.000.
'L'Informatiu' consolida el seu lideratge
'L'informatiu' del migdia continua creixent i bat nou rècord d'audiència. En aquest sentit, l'espai es consolida com el més vist de la programació. La seva emissió a La 1, La 2Cat i el Canal 24h en simulcast li atorga una quota de pantalla mensual del 15,2% amb 158.000 espectadors de mitjana. Així, el programa Aconsegueix la seva millor acceptació en 22 anys, des del setembre del 2004, i el nombre més gran d'espectadors des del febrer del 2012.
El cap de setmana, 'L'informatiu' també aconsegueix dades de rècord. El diumenge 26 de juliol l'espai va registrar un nou màxim d'audiència diari amb el 24,7% de quota de pantalla i 221.000 espectadors en simulcast. A més, el programa obté una mitjana del 15,6% de share els caps de setmana, un nou màxim des de juny de 2006, quan va assolir-ne el 18%.
El rècord també arriba a RTVE Play i a les xarxes socials
L'impuls de La 2Cat també s'ha traslladat a l'entorn digital. Els continguts de RTVE Catalunya a RTVE Play i RTVE.eshan registrat el millor juliol de la seva història, amb 280.166 visitants únics, un 234% més que el juliol del 2025, impulsats principalment per les retransmissions del Mundial en català.
Els continguts en directe han tingut especial ressò en aquesta temporada, acumulant 74.000 espectadors. Pel que fa als continguts sota demanda, els programes més destacats del juliol són 'L'informatiu', amb prop de 8.800 visitants, 'I ara què?', amb 5.250, i la Copa del Món de la FIFA, amb 3.288.
Pel que fa a les xarxes socials, enguany els comptes de RTVE Catalunya sumen 9.7 milions de visualitzacions i 330.000 interaccions, unes dades que converteixen aquest juliol en el millor mes de la marca des que es tenen registres.
Instagram es manté com l'espai amb més impacte amb 7,4 milions de visualitzacions, seguida de TikTok amb 1,1 milions, Facebook amb 817.000, X amb 281.000 i Youtube amb 2.000. Així, el contingut més vist és un reel de Samantha Hudson al programa 'I ara què?' de Sílvia Abril, que acumula més de 1,4M de visualitzacions.
I pel que fa a les visualitzacions del compte de X de RTVE Notícies, aquest mes ha registrat gairebé 1,4M, que sumat a l'absolut de RTVE Catalunya fa un total de 11,2M de visualitzacions.