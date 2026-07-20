La 2Cat fa història amb la victòria d’Espanya al Mundial
- La pròrroga de la final del Mundial es converteix en la retransmissió més vista de la història de La 2Cat, amb 477.000 espectadors i un 15,3% de quota
- La 2Cat va assolir una quota de pantalla mitjana del 8,6% al conjunt del dia, un nou rècord d'audiència que la va situar com la segona cadena més vista de Catalunya, només per darrere de La 1
- El minut d'or va assolir un 16,3% de quota de pantalla i va reunir 501.000 espectadors
La selecció espanyola s'ha proclamat campiona Copa del Món de la FIFA per segona vegada després de superar l'Argentina a la final del Mundial, un triomf que també s'ha reflectit en un seguiment sense precedents a La 2Cat. La retransmissió del partit i la programació especial al llarg de tota la tarda van registrar unes audiències de rècord, culminant un Mundial que ha situat el canal en màxims històrics.
La final del Mundial entre Espanya i Argentina, disputada ahir a la nit, va assolir una quota de pantalla del 14,6,% i una audiència de 426.000 espectadors, la pròrroga un 15,3% i 477.000 espectadors i el minut d'or es va registrar a les 23.17 h, amb una quota del 16,3% i 501.000 espectadors. La final de la Copa del Món s'ha convertit en l'emissió més vista de la història del canal, superant tots els registres assolits durant el campionat.
Amb un 8,6% de quota de pantalla, La 2Cat va signar un nou rècord d’audiència i es va convertir en la cadena en català més vista del dia i en la segona cadena més seguida de Catalunya, només per darrere de La 1.
El programa especial de la final, emès a partir de les 19.00 h i fins a les 01.15 h amb Gemma Nierga al capdavant, va obtenir una quota del 12,7% i 302.000 espectadors. L'espai va comptar amb la participació de Marc Brau, Edu Mutante, Sergi Más i Toni Clapés, com a convidat. I la narració va anar a càrrec d'Albert Font, Olga García i Lluís Carreras.
La cobertura especial de La 2Cat va començar a les 17.10 hores amb el capítol de 'Temps enrere', 'Bojos pel futbol', presentat per Montse Soto, un repàs a la participació espanyola en els mundials al llarg de la història. I a les 18.10 hores, 'La finalíssima', amb Marc Brau acompanyat dels periodistes Joan Carles Garcia i Albert Font i dels experts Olga García i Lluís Carreras.
La final entre Espanya i Argentina posa el punt final a unes setmanes històriques per a La 2Cat. Al llarg de la competició, les retransmissions han anat batent successivament els seus propis rècords d'audiència, consolidant La 2Cat com la referència de l'esport en català i reafirmant l'encert de la seva aposta pels grans esdeveniments esportius. Els partits i programes especials oferts per La 2Cat es poden tornar a veure a RTVE Play Catalunya.