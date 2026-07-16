La 2Cat viu l'Orgull amb una tarda especial des del cor del PRIDE Barcelona
- La programació arrenca a les 18:15 h amb el documental 'I Hate New York' i continua amb l'especial 'Orgull!', en directe, coincidint amb la desfilada del PRIDE Barcelona
- Tània Sarrias i Sharonne conduiran l'especial, amb la participació de Chelo García-Cortés
- Dissabte, 18 de juliol, a partir de les 18:15 h a La 2Cat i a RTVE Play Catalunya
La 2Cat celebra el seu primer Orgull amb l'emissió d'un programa especial, que coincideix amb la desfilada central de carrosses del PRIDE Barcelona. La presentadora del programa 'Punts de vista', Tània Sarrias i l'artista drag-queen Sharonne, seran les mestres de cerimònies d'aquesta retransmissió que tindrà lloc el dissabte 18 de juliol a les 19.20 h. Des del passeig Lluís Companys de Barcelona, tindran com a objectiu, explicar-nos tot el que passa pels carrers de la ciutat en aquest dia de commemoració i reivindicació.
Les dues presentadores no estaran soles, ja que la periodista Chelo García-Cortés se suma a l'esdeveniment. A més, el periodista d'RTVE Josep Estiarte, serà el responsable de donar veu a les entitats socials i culturals que fan possible aquesta jornada.
Entre els convidats hi haurà artistes compromesos amb la realitat del col·lectiu LGTBIQ+, com Tony Crox & Lucycalys, Pastora, Barbie Calva, Zahara, Papa Topo i Roger i Laura, membres del pòdcast CardemCat, entre molts altres, que participaran al llarg de les dues hores de programa coincidint amb la gran manifestació i la desfilada de carrosses pels carrers de Barcelona.
Aquesta és la cinquena vegada que RTVE Catalunya commemora el dia de l'Orgull amb una programació especial. A més, a les portes de saber si Barcelona serà o no la capital del World Pride 2030, 'Orgull!', dedicarà alguns minuts a aquesta candidatura de la qual sabrem el resultat durant aquesta tardor.
L'especial 'Orgull!' involucra cada any a desenes de treballadors de RTVE Catalunya i té com a objectiu de servei públic donar veu a la diversitat social i cultural de les entitats LGTBIQ+ a Catalunya. Amb aquesta edició es referma el compromís amb les llibertats del col·lectiu.
Docu2 emetrà el documental I Hate New York
A les 18:15 h, abans de l’especial i en el marc de 'Docu2', La 2Cat emetrà I Hate New York, documental produït per J.A Bayona i dirigit per Gustavo Sánchez, nominat al Premi Gaudí 2019 a Millor Documental. L’obra s’endinsa en les vides íntimes de quatre dones artistes i activistes transgènere de la subcultura underground de la ciutat de Nova York durant 10 anys. Els seus testimonis revelen episodis del seu passat, les seves vivències i la lluita per a una identitat pròpia.
Impulsat íntegrament des de Catalunya, el film ha estat reconegut en destacats festivals nacionals i internacionals i ha rebut diversos guardons.