Sentencia del TJUE por la ley de amnistía, en directo hoy | El Gobierno habla de "éxito rotundo" en términos de convivencia: "Ya no hay duda, la ley es constitucional"
- El Tribunal de la UE avala la ley de amnistía al no chocar con la legislación comunitaria
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la Ley de Amnistía. La sentencia determina que la normativa no colisiona con la legislación comunitaria y que tampoco afecta a los intereses financieros de los Veintisiete. Asimismo, constata que la ley no es contraria a la directiva en materia de terrorismo.
El fallo marcará las decisiones que pueda tomar en España el Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que presentado por el expresident Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación. Será clave para su posible regreso a España.
Las reacciones políticas han salido en cadena tras conocerse la sentencia. El independentismo ve el aval del TJUE como "una victoria" y pide su aplicación "inmediata". El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha celebrado el fallo y también ha pedido su aplicación "diligente e integral". Por su parte, el PP expresa "respeto absoluto" a la sentencia pero advierte de que no es "el final del debate".
En directo, sentencia del TJUE por la ley de amnistía
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12:03
Junqueras celebra el aval a la amnistía: "Ya no hay excusas, la ley tiene que aplicarse"
El líder de ERC, Oriol Junqueras, ha exigido la aplicación de la ley de amnistía tras el aval del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). "Ya no hay excusas", ha declarado desde la sede del partido.
Junqueras, que sigue inhabilitado hasta 2031, ha reclamado que "los derechos políticos deben restituirse y los exiliados deben poder regresar". "Espero poder abrazar pronto al presidente Puigdemont y que todos los exiliados puedan regresar a casa", ha señalado.
Asimismo, ha subrayado que la amnistía "no cierra el conflicto político", sino que lo confirma: "Confirma que la represión nunca fue la respuesta y confirma que la solución definitiva sigue siendo la democracia. Hoy Europa ha dado un paso en esta dirección, ahora es el Estado español quien tiene que hacer su trabajo. Hoy no termina nada, hoy empieza una nueva etapa", ha sostenido.
“Oriol Junqueras, tras el dictamen favorable de la justicia europea a la ley de amnistía: "Hoy es un día importante para Cataluña e importante para la actualidad democrática del Estado español y de la Unión Europea y para las 35 personas que estamos implicados en la cuestión… pic.twitter.com/U04X1xNluw“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 16, 2026
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11:59
El Gobierno habla de "éxito rotundo" en términos de "convivencia": "Ya no hay duda, la ley es constitucional"
El ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha subrayado el "éxito rotundo" en términos de "convivencia" que supone el aval de la Justicia europea a la ley de amnistía.
"Ya no hay duda, la ley es constitucional", ha afirmado en una declaración institucional, y ha señalado que el texto se ha ratificado ya en lo que respecta al respeto a los derechos humanos, su constitucionalidad y, ahora, compatibilidad con el derecho europeo.
"Entró impecable en el Congreso y salió impecable de él", ha defendido.
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11:53
El Constitucional responderá al recurso de Junts después de las vacaciones verano
El Tribunal Constitucional aplicará la sentencia de la Justicia europea en septiembre u octubre, según informan fuentes del tribunal de garantías a RTVE. Responderán primero al recurso interpuesto por el secretario general de Junts, Jordi Turull, y su fallo marcará la doctrina para el resto.
El calendario, con el mes agosto inhábil, impide que se pronuncie antes de septembre u octubre, según indican esas fuentes.
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11:47
El Constitucional aplicará la sentencia del TJUE sobre la amnistía en septiembre u octubre
El Tribunal Constitucional aplicará la sentencia de la Justicia europea en septiembre u octubre, según informan fuentes del tribunal de garantías a RTVE.
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11:44
Gonzale Boye, abogado de Puigdemont, reclama la aplicación de la ley de amnistía: "Ya no hay margen de discusión"
El abogado de Carles Puigdemont, Gonzalo Boye, ha subrayado que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) es un "aval rotundo" a la ley de amnistía. "Hoy es un gran día", ha comenzado diciendo. "Termina por zanjar un debate jurídico que nunca debió salir de aquí".
Boye ha insistido en que el fallo demuestra que la ley estuvo "bien hecha" y es ya un "acto claro y aclarado". "Ya no hay más margen de discusión", ha zanjado, y ha pedido ahora "sentarse con calma y aplicar la ley".
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11:35
El PP expresa "respeto absoluto" a la sentencia de la ley de amnistía pero advierte que no es "el final del debate"
El Partido Popular ha expresado su "respeto absoluto" al fallo judicial, aunque recuerda que se circunscribe a un "análisis muy concreto". Según fuentes populares, el texto "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre toda la ley de amnistía".
El fallo, aseguran las mismas fuentes, sólo resuelve "dudas concretas" sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles. Algo que definen como "un paso más de un largo proceso judicial".
Respecto al Gobierno de Pedro Sánchez, el PP asegura que "intentará presentar esta sentencia como el final del debate", pero advierte que "se equivoca".
"El debate nunca fue solo jurídico", dicen los populares, que aseguran que "el debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria". En su opinión la respuesta "sigue siendo no".
La noticia completa con la reacción del PP a la sentencia, por Noemí San Juan
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11:29
Illa celebra la sentencia y pide la aplicación "diligente e integral" de la ley de amnistía
El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, no ha tardado en celebrar la sentencia y ha pedido la aplicación "diligente e integral" de la ley de amnistía.
"La sentencia reafirma una vez más la voluntad de la abrumadora mayoría de los catalanes de seguir avanzando hacia el futuro. La amnistía validada por la Unión Europea abre un futuro de esperanza y liderazgo para Cataluña", ha afirmado el mandatario socialista en una declaración institucional, en la que se ha preguntado "qué más se necesita para aplicar la ley con diligencia, de forma integral y sin subterfugios".
"No hay vuelta atrás: la Ley de Amnistía forma parte de nuestro ordenamiento jurídico con todas sus consecuencias y, por lo tanto, su aplicación es vinculante. Ya no existe ningún obstáculo democrático, constitucional ni europeo que impida la plena aplicación de la ley. Una vez más, queda claro que el tiempo nos ha dado la razón", ha zanjado.
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11:24
La Justicia europea avala la ley de amnistía
El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado este jueves la Ley de Amnistía. La sentencia determina que la normativa no colisiona con la legislación comunitaria y que tampoco afecta a los intereses financieros de los Veintisiete. Asimismo, constata que la ley no es contraria a la directiva en materia de terrorismo.
El fallo marcará las decisiones que pueda tomar en España el Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que presentado por el expresident Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación. Será clave para su posible regreso a España.
El expresident catalán lleva más de ocho años y medio fugado de la justicia española con un breve paso burlando a la seguridad de los Mossos d'Esquadra hace dos años durante la investidura de Salvador Illa.
Puede ampliar la información sobre la sentencia en esta noticia, por Àlex Cabrera.