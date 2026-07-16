Sentencia del TJUE por la ley de amnistía, en directo hoy | El Gobierno habla de "éxito rotundo" en términos de convivencia: "Ya no hay duda, la ley es constitucional"

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha avalado la Ley de Amnistía. La sentencia determina que la normativa no colisiona con la legislación comunitaria y que tampoco afecta a los intereses financieros de los Veintisiete. Asimismo, constata que la ley no es contraria a la directiva en materia de terrorismo.

El fallo marcará las decisiones que pueda tomar en España el Tribunal Constitucional, que debe resolver el recurso de amparo que presentado por el expresident Carles Puigdemont contra la decisión del Tribunal Supremo de no amnistiar el delito de malversación. Será clave para su posible regreso a España.

Las reacciones políticas han salido en cadena tras conocerse la sentencia. El independentismo ve el aval del TJUE como "una victoria" y pide su aplicación "inmediata". El presidente de la Generalitat catalana, Salvador Illa, ha celebrado el fallo y también ha pedido su aplicación "diligente e integral". Por su parte, el PP expresa "respeto absoluto" a la sentencia pero advierte de que no es "el final del debate".