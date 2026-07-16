El Gobierno habla de "éxito rotundo" de amnistía en términos de convivencia: "Ya no hay duda, la ley es constitucional"

El Gobierno ha valorado positivamente la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha avalado la ley de amnistía. "Ya no hay duda", ha dicho el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una declaración institucional: "La ley de amnistía es constitucional y es conforme al derecho europeo".

Bolaños, que ha destacado el "éxito rotundo" de la amnistía "en términos de convivencia para Cataluña y España", ha insistido en que tras la sentencia del TJUE "ha quedado acreditado", que el texto "entró impecable al Congreso y salió impecable de él", por lo que ha recalcado, "lo que dijo el Gobierno durante el debate era cierto".

“El Gobierno habla de "éxito rotundo" en términos de convivencia": "Ya no hay duda, la ley es constitucional" https://t.co/2u0tcOZsUY pic.twitter.com/9ivWkOSxCz“ — RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 16, 2026

Además, ha insistido, la amnistía ha recibido una validación desde tres ópticas: los derechos humanos, la constitución y el derecho europeo.

"Ha merecido la pena" Durante esa comparecencia, el ministro de Justicia ha insistido que queda probado que "la amnistía es el instrumento adecuado para apaciguar el conflicto político y social" y contribuye a "reducir tensiones institucionales y políticas del conflicto de Cataluña", ha añadido. El Gobierno, ha dicho, "heredó una de las peores crisis que ha vivido la democracia española": "Una crisis política, social, institucional y constitucional", en que "no solo se quebró la ley y la constitución", sino también "acuerdos esenciales sobre las instituciones catalanas y su relación con estatales, entre quienes pensaban diferente" y también la de "empresas e inversores". El Tribunal de la UE avala la ley de amnistía al no chocar con los intereses financieros ni la directiva sobre terrorismo Àlex Cabrera Sin embargo, cuando todavía no han pasado diez años de ese momento "la situación no puede ser más distinta", ha dicho Bolaños: "Hay acuerdos entre diferentes y normalidad institucional plena entre gobiernos", con un Gobierno de Cataluña "apoyado por partidos que piensan distinto pero son capaces de llegar a acuerdos", y con empresas que regresan e "inversiones históricas". "Ha merecido la pena", ha recalcado Bolaños, que asegura que en la actualidad Cataluña es "sinónimo de estabilidad, prosperidad y acuerdos". Vistos los efectos de la amnistía, Bolaños se ha mostrado convencido de que "ni sus críticos más acérrimos querrían renunciar a sus frutos", por lo que la ha calificado como un "logro colectivo" que beneficia a "todos los españoles" gracias a la "normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado".

Bolaños ve el horizonte "despejado para la plena aplicación de la Ley" El ministro de Justicia ha insistido además en que, tras el visto bueno del TJUE, "el horizonte que despejado para plena aplicación Ley". Después de que la amnistía haya desplegado sus efectos sobre casi 400 personas, según Bolaños "solo se habrá cumplido plenamente cuando se aplique también a lideres políticos que impulsaron el proceso independentista": "Será la última etapa de normalización institucional, política y social en Cataluña". Y sería "positivo para todos que esta etapa se recorriera lo ante posible". La amnistía es, según Bolaños, "la apuesta para devolver al país lo que nunca debió salir: resolver sus diferencias reconociendo la legitimidad de todas las posiciones" y recuperar "la política para resolver problemas políticos": "La justicia europea avala ese camino y manda mensaje importante en tiempos de polarización: la democracia tiene las herramientas necesarias para hacer posible la convivencia". El PP expresa "respeto absoluto" a la sentencia de la ley de amnistía pero advierte que no es "el final del debate" Noemí San Juan El ministro ha concluido su mensaje diciendo que "mereció la pena", y asegurando que "hoy es un gran día", por lo que ha dado las gracias "a todas las personas que lo hicieron posible".