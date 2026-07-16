El Gobierno habla de "éxito rotundo" de amnistía en términos de convivencia: "Ya no hay duda, la ley es constitucional"
- El ministro de Justicia pide que la ley se aplique ya "a lideres políticos" del procés
- Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"
- Sigue las reacciones a la sentencia del TJUE por la ley de amnistía, en directo
El Gobierno ha valorado positivamente la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que ha avalado la ley de amnistía. "Ya no hay duda", ha dicho el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, durante una declaración institucional: "La ley de amnistía es constitucional y es conforme al derecho europeo".
Bolaños, que ha destacado el "éxito rotundo" de la amnistía "en términos de convivencia para Cataluña y España", ha insistido en que tras la sentencia del TJUE "ha quedado acreditado", que el texto "entró impecable al Congreso y salió impecable de él", por lo que ha recalcado, "lo que dijo el Gobierno durante el debate era cierto".
“El Gobierno habla de "éxito rotundo" en términos de convivencia": "Ya no hay duda, la ley es constitucional" https://t.co/2u0tcOZsUY pic.twitter.com/9ivWkOSxCz“— RTVE Noticias (@rtvenoticias) July 16, 2026
Además, ha insistido, la amnistía ha recibido una validación desde tres ópticas: los derechos humanos, la constitución y el derecho europeo.
"Ha merecido la pena"
Durante esa comparecencia, el ministro de Justicia ha insistido que queda probado que "la amnistía es el instrumento adecuado para apaciguar el conflicto político y social" y contribuye a "reducir tensiones institucionales y políticas del conflicto de Cataluña", ha añadido.
El Gobierno, ha dicho, "heredó una de las peores crisis que ha vivido la democracia española": "Una crisis política, social, institucional y constitucional", en que "no solo se quebró la ley y la constitución", sino también "acuerdos esenciales sobre las instituciones catalanas y su relación con estatales, entre quienes pensaban diferente" y también la de "empresas e inversores".
Sin embargo, cuando todavía no han pasado diez años de ese momento "la situación no puede ser más distinta", ha dicho Bolaños: "Hay acuerdos entre diferentes y normalidad institucional plena entre gobiernos", con un Gobierno de Cataluña "apoyado por partidos que piensan distinto pero son capaces de llegar a acuerdos", y con empresas que regresan e "inversiones históricas".
"Ha merecido la pena", ha recalcado Bolaños, que asegura que en la actualidad Cataluña es "sinónimo de estabilidad, prosperidad y acuerdos".
Vistos los efectos de la amnistía, Bolaños se ha mostrado convencido de que "ni sus críticos más acérrimos querrían renunciar a sus frutos", por lo que la ha calificado como un "logro colectivo" que beneficia a "todos los españoles" gracias a la "normalidad, la convivencia y la estabilidad que ha garantizado".
Bolaños ve el horizonte "despejado para la plena aplicación de la Ley"
El ministro de Justicia ha insistido además en que, tras el visto bueno del TJUE, "el horizonte que despejado para plena aplicación Ley". Después de que la amnistía haya desplegado sus efectos sobre casi 400 personas, según Bolaños "solo se habrá cumplido plenamente cuando se aplique también a lideres políticos que impulsaron el proceso independentista": "Será la última etapa de normalización institucional, política y social en Cataluña". Y sería "positivo para todos que esta etapa se recorriera lo ante posible".
La amnistía es, según Bolaños, "la apuesta para devolver al país lo que nunca debió salir: resolver sus diferencias reconociendo la legitimidad de todas las posiciones" y recuperar "la política para resolver problemas políticos": "La justicia europea avala ese camino y manda mensaje importante en tiempos de polarización: la democracia tiene las herramientas necesarias para hacer posible la convivencia".
El ministro ha concluido su mensaje diciendo que "mereció la pena", y asegurando que "hoy es un gran día", por lo que ha dado las gracias "a todas las personas que lo hicieron posible".
Illa pide la aplicación "diligente e integral" de la amnistía para "mirar hacia adelante"
En términos similares se ha pronunciado el presidente de la Generalitat de Cataluña, Salvador Illa, que ha reclamado la aplicación "diligente e integral" de la ley de amnistía por parte de los tribunales españoles y ha resuelto que "es hora de mirar hacia adelante".
En una declaración institucional en la Galería Gótica del Palau de la Generalitat, ha mostrado su "satisfacción" por el aval "claro" del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) a la norma, lo que es "una muy buena noticia" para Cataluña y para España. En catalán, castellano e inglés, el president ha urgido a la aplicación "diligente, integral y sin más dilaciones" de esta ley, puesto que ha defendido que "ya no hay obstáculo democrático, constitucional o europeo" que lo impida: "No hay más vuelta de hoja", ha señalado.
“Europa diu sí a l’amnistia.— Salvador Illa Roca (@salvadorilla) July 16, 2026
Catalunya diu sí al futur. pic.twitter.com/KIOpn4DHww“
El pronunciamiento del TJUE "abre un futuro de esperanza y de liderazgo para Cataluña", cuya mayoría de ciudadanos apuesta por "el reencuentro, por el diálogo y por la convivencia", ha insistido.
Y ha expresado su "compromiso" de gobernar "para todos, por el bien de todos y para el futuro de todos", y ha concluido: "Europa ha hablado. Cataluña sigue adelante".
Sin hacer mención en su declaración a ninguno de los dirigentes independentistas que siguen pendientes de la amnistía -entre ellos, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras-, Illa sí ha sostenido que "las personas y las formaciones afectadas por la ley, así como el conjunto de la sociedad catalana, deben poder participar y contribuir al futuro de Cataluña con los mismos derechos y los mismos deberes".
"Un futuro en el que todos los poderes públicos actúen con el mismo respeto y el mismo deber de servicio al interés general. Un futuro que queremos compartido, próspero, justo y en paz", ha agregado. Illa ha afirmado que los catalanes no quieren que se ponga "en riesgo lo que tanto ha costado lograr": "Ahora debemos seguir construyendo este futuro sobre la base de buscar lo que nos une, de celebrar nuestra diversidad y de transformar nuestra pluralidad política en acuerdos a favor del progreso colectivo", ha completado.
El socialista, que también ha resaltado cómo el Tribunal Constitucional ha desestimado ya 16 recursos y cuatro cuestiones de inconstitucionalidad sobre la amnistía, ha aseverado que la "voluntad de convivencia" y la "esperanza de futuro" de los catalanes son más fuertes que "cualquier intento de retroceder a un pasado de división, ruptura y enfrentamiento".