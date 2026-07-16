El PP expresa "respeto absoluto" a la sentencia de la ley de amnistía pero advierte que no es "el final del debate"
- El PP cree que se resuelven "dudas concretas" e insisten en que "ningún presidente puede cambiar poder por impunidad"
- José María Aznar: "La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"
Tras darse a conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha avalado la ley de amnistía, asegurando que la normativa no colisiona con la legislación comunitaria, ni afecta a los intereses financieros de la Unión, ni es contraria a la directiva en materia de terrorismo, el Partido Popular ha expresado su "respeto absoluto" al fallo judicial, aunque recuerda que se circunscribe a un "análisis muy concreto". Según fuentes populares, el texto "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre toda la ley de amnistía".
El fallo, aseguran las mismas fuentes, sólo resuelve "dudas concretas" sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles. Algo que definen como "un paso más de un largo proceso judicial".
El PP cree que "el Gobierno intentará presentar la sentencia como el final del debate"
Respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el PP asegura que "intentará presentar esta sentencia como el final del debate", pero "se equivoca". "El debate nunca fue solo jurídico", dicen los populares, que aseguran que "el debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria". En su opinión la respuesta "sigue siendo no".
"Ningún presidente debe cambiar poder por impunidad", dice el PP, "ni mucho menos contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles", algo que aseguran, "siempre será moralmente inaceptable".
También insisten en que "ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo" ni tampoco "se elimina su responsabilidad política": "Diez años más tarde Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico", recalcan.
Por eso los populares insisten en que seguirán "el camino marcado en el Congreso del PP de Cataluña, que consiste en "abrir un nuevo tiempo que nos permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes: más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad".
Aznar: "La agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune"
También se ha pronunciado, durante un acto organizado por el Partido Popular Europeo, el expresidente del Gobierno José María Aznar, que ha aseverado, tras darse a conocer la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que "la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune". Aznar también ha avisado que "cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo".
Durante su intervención, en el foro 'Libertas', Aznar ha afirmado que deben "combatir sin descanso una de las peores desviaciones políticas" de este tiempo, que es "el intento de confrontar y de enfrentar democracia y ley".
"Y en un día como hoy, muy especialmente en un día como hoy, conviene recordarlo porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse", ha enfatizado el exjefe del Ejecutivo.
En este punto, Aznar ha asegurado que hoy "es muy buen momento para reiterar que cuando se ataca la integridad constitucional de un Estado miembro, el agredido es el conjunto del sistema institucional europeo". Según ha resaltado, la unidad de España, de Francia, de Alemania o de Italia son "el cimiento de la unidad de Europa".