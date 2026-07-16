El PP expresa "respeto absoluto" a la sentencia de la ley de amnistía pero advierte que no es "el final del debate"

Tras darse a conocer la decisión del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), que ha avalado la ley de amnistía, asegurando que la normativa no colisiona con la legislación comunitaria, ni afecta a los intereses financieros de la Unión, ni es contraria a la directiva en materia de terrorismo, el Partido Popular ha expresado su "respeto absoluto" al fallo judicial, aunque recuerda que se circunscribe a un "análisis muy concreto". Según fuentes populares, el texto "no examina la constitucionalidad, ni la oportunidad política, ni dicta una sentencia sobre toda la ley de amnistía".

El fallo, aseguran las mismas fuentes, sólo resuelve "dudas concretas" sobre determinados aspectos del Derecho de la Unión que le han planteado los tribunales españoles. Algo que definen como "un paso más de un largo proceso judicial".

El PP cree que "el Gobierno intentará presentar la sentencia como el final del debate" Respecto al Ejecutivo de Pedro Sánchez, el PP asegura que "intentará presentar esta sentencia como el final del debate", pero "se equivoca". "El debate nunca fue solo jurídico", dicen los populares, que aseguran que "el debate es si un presidente puede negociar privilegios penales a cambio de una mayoría parlamentaria". En su opinión la respuesta "sigue siendo no". El Tribunal de la UE avala la ley de amnistía al no chocar con los intereses financieros ni la directiva sobre terrorismo Àlex Cabrera "Ningún presidente debe cambiar poder por impunidad", dice el PP, "ni mucho menos contra la palabra dada y contra la voluntad de la mayoría de los españoles", algo que aseguran, "siempre será moralmente inaceptable". También insisten en que "ninguna decisión absuelve la gravísima irresponsabilidad que cometió el separatismo" ni tampoco "se elimina su responsabilidad política": "Diez años más tarde Cataluña intenta recuperarse de ese gran proceso tóxico", recalcan. Por eso los populares insisten en que seguirán "el camino marcado en el Congreso del PP de Cataluña, que consiste en "abrir un nuevo tiempo que nos permita hablar únicamente de lo que necesitan los catalanes: más vivienda, más médicos, menos impuestos y más seguridad".