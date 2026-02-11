La Fiscalía y la Abogacía apoyan amnistiar a Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo

La Fiscalía y la Abogacía del Estado han pedido al Tribunal Constitucional que conceda el amparo al expresident catalán Carles Puigdemont ante la negativa del Tribunal Supremo de no aplicarle la ley de amnistía por el delito de malversación, según han confirmado fuentes jurídicas.

“🔴 La Fiscalía y la Abogacía del Estado abogan por amnistiar a Carles Puigdemont frente a la negativa del Supremo



▪️Aseguran que "así lo quería el legislador cuando aprobó la ley", y que se han vulnerado derechos de los fugados Puigdemont, Comín y Puig



🎙️ @gema_alfaro pic.twitter.com/1htaorabeR“ — Mediodía en RNE 📻 (@MediodiaRNE) February 11, 2026

En los escritos que han presentado ante la corte de garantías, ambas instituciones abogan por estimar el recurso de amparo del expresident contra la decisión del Supremo, y que le den la razón, pues consideran que el alto tribunal debió aplicarle la amnistía y critican la manera que empleó a la hora de interpretar la norma y esquivar su aplicación a la malversación con una forma de actuar que tachan de "irrazonable y arbitraria".

Y subrayan que lo que pretende el legislador con la ley es perdonar los delitos relacionados con el procés, incluida la malversación, salvo los casos en los que concurra un enriquecimiento personal, un hecho que entienden no se puede aplicar a Puigdemont.

Con sendos escritos ya sobre la mesa, la decisión del Constitucional está cada vez más cerca, pero condicionada a lo que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) decida sobre las cuestiones prejudiciales que elevaron los tribunales españoles, un fallo que se espera que se conozca como tarde en el mes de marzo.

Una vez que la Justicia europea resuelva esta cuestión, el Constitucional ya sí podrá abordar directamente la resolución del recurso que, incluso en caso de que fuera favorable al expresident, correspondería siempre al alto tribunal su aplicación.

Mientras tanto, Puigdemont continúa sin poder regresar a España una vez que hace dos semanas el Tribunal Constitucional acordó por una mayoría de 10 a 1 mantener la orden de detención nacional que pesa contra el expresident catalán, en tanto en cuanto el Constitucional resuelve el recurso de amparo.