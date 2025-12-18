La jueza de Barcelona que investiga a los mossos imputados por la huida de Puigdemont ordena analizar sus móviles

La jueza de Barcelona que investiga a tres agentes de los Mossos d'Esquadra que supuestamente ayudaron a huir a Carles Puigdemont de España, tras su fugaz regreso en 2024, ha ordenado intervenir los móviles de los policías imputados para analizar los mensajes que intercambiaron con el expresidente catalán desde un mes antes.

Así lo ha acordado a través de un auto de este jueves, en el que la titular del juzgado de instrucción número 24 de Barcelona autoriza la "recogida y/o intervención forzosa" de los móviles de los investigados, así como su volcado y análisis, una diligencia que inicialmente había descartado, pero que la Audiencia de Barcelona le ordenó llevar a cabo.

En concreto, la magistrada del tribunal catalán ha ordenado analizar los "flujos de comunicación vía llamada, SMS, mensajes de aplicaciones de mensajería instantánea u otros sistemas de comunicación oral, escrita o telemática" que los investigados mantuvieron entre ellos y con Puigdemont desde el 8 de julio hasta el 9 de agosto de 2024, un día después de su fugaz reaparición en Barcelona.

Lo hace a efectos de "constatar las comunicaciones" entre los mossos y Puigdemont Junto a esto, la jueza ha detallado que en análisis se realiza a los "únicos efectos de constatar las comunicaciones entre los investigados y/o algún número vinculado a Carles Puigdemont" y ordena remitir un mandamiento a las respectivas compañías telefónicas de telefonía móvil para acceder a esos datos. En su auto, la jueza argumenta que el análisis de los móviles de los investigados es una medida "proporcionada" y necesaria para avanzar en las pesquisas, sin que existan otras menos gravosas para los derechos fundamentales de los imputados e igualmente útiles para aclarar los hechos.