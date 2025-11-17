Puigdemont reclama al Constitucional l'aixecament urgent de l'ordre de detenció
- La defensa sosté que s'ha de tenir en compte el posicionament de l'advocat general del TJUE sobre la llei d'amnistia
La defensa de Carles Puigdemont presentarà aquest dilluns una petició al Tribunal Constitucional per aixecar de manera “urgent” l’ordre de detenció que encara pesa sobre l’expresident. L’argument principal es basa en les conclusions dictades recentment per l’advocat general del Tribunal de Justícia de la UE, que reforcen la seva posició jurídica.
Els arguments per aixecar l'ordre de detenció
En l’escrit, l’advocat Gonzalo Boye sosté que la suspensió cautelar no només és procedent, sinó que resulta jurídicament obligada per garantir l’efectivitat del recurs d’empara. Segons Boye, mantenir l’ordre activa suposaria una vulneració greu dels drets fonamentals de Puigdemont.
“⚖️ L'Audiència Nacional cita Pujol a comparèixer per videoconferència el dilluns abans del judici per avaluar la seva salut | @RTVECatalunya— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 17, 2025
🔗 https://t.co/f6gEWv0tXL pic.twitter.com/CbRdaEfdMf“
La defensa alerta que la no suspensió podria provocar una lesió irreversible dels drets del líder independentista, especialment en el context de les recomanacions europees. Aquest moviment busca evitar que la situació actual comprometi la seva capacitat de defensa i participació política.
Aquest pas judicial arriba en un moment clau, amb el debat europeu sobre les euroordres i la immunitat parlamentària en primer pla. La decisió del Constitucional podria marcar un precedent en la relació entre la justícia espanyola i les institucions europees.