L'advocat general del TJUE creu que la llei d'amnistia "no constitueix una autoamnistia", però veu parts "incompatibles"
- Descarta que afecti interessos financers de la UE i veu "algunes disposicions" incompatibles amb el dret comunitari
L'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE), Dean Spielmann, considera que la llei d'amnistia "no constitueix una autoamnistia" i ha descartat que les despeses del procés independentista afectessin les finances europees. "No existeix un vincle" directe entre les despeses del *procés i la reducció, actual o potencial, dels ingressos posats a la disposició del pressupost de la Unió", assegura en el seu informe al qual ha tingut accés RTVE.
En concret, Spielmann s'ha pronunciat sobre les qüestions prejudicials que li plantejava el Tribunal de Comptes relatius a la sobre les despeses del procés i l'Audiència Nacional sobre els CDR acusats de terrorisme.
Segons el dictamen fet públic aquest matí, la norma “sembla haver estat adoptada en un context real de reconciliació política i social”, un element que el lletrat destaca per diferenciar-la de mesures d’autoindult o d’amnisties adoptades per interessos partidistes.
Sense afectació als interessos financers de la UE
Spielmann sosté que “no existeix un vincle directe entre les despeses del procés i la reducció dels ingressos del pressupost comunitari”, i per tant descarta que la llei pugui perjudicar els recursos de la Unió.
Així, respon a les qüestions plantejades pel Tribunal de Comptes i l’Audiència Nacional, que havien demanat a Luxemburg aclarir si l’amnistia podia contravenir la normativa europea de protecció dels fons comunitaris.
Observacions sobre la tutela judicial
Tot i el seu aval general, l’advocat general adverteix que "algunes disposicions de la Llei orgànica d’amnistia, especialment les relatives a l’exempció de responsabilitat comptable, podrien ser incompatibles amb el dret a la tutela judicial efectiva".
En aquest sentit, suggereix que caldrà garantir que les persones afectades per l’aplicació de la norma tinguin accés a un control judicial suficient.
El Ple del Tribunal Constitucional (TC) va admetre a tràmit el passat octubre els recursos d'empara de Puigdemont contra la sentència del Suprem de no aplicar-li l'amnistia al delicte de malversació, però ha rebutjat suspendre l'ordre de detenció nacional que continua tenint vigent.
Crítica al termini d’aplicació
Spielmann també apunta que el termini de dos mesos previst per aplicar la llei pot resultar “massa curt”, i recomana revisar-lo per assegurar que els tribunals disposin del temps necessari per estudiar els casos amb garanties.
Informe clau però no vinculant
El dictamen de l’Advocat General no és vinculant, però acostuma a marcar la línia de la sentència definitiva: en prop del 80% dels casos, el TJUE segueix el seu criteri.
La decisió final del Tribunal de Justícia s’espera en els propers mesos i serà determinant per confirmar si la llei d’amnistia pot aplicar-se plenament en totes les causes relacionades amb el procés.
El Govern assegura que la llei d'amnistia s'executarà "amb normalitat"
El president de Junts i expresident de la Generalitat, Carles Puigdemont, creu que l'advocat general del TJUE "ha deixat en evidència la indecent estratègia de la dilació i la manipulació amb la intenció de bloquejar l'aplicació total de la llei d'amnistia".
"Avui, l'advocat general del @EUCourtPress ha deixat en evidència la indecent estratègia de la dilació i la manipulació amb la intenció de bloquejar l'aplicació de la llei d'amnistia en la seva totalitat, i a tothom: des dels acusats falsament de terroristes als acusats --i en…"— krls.eth / Carles Puigdemont (@KRLS) November 13, 2025
Així s'ha manifestat des del seu compte a X on també ha assenyalat que tot i que l'opinió de l'advocat general del TJUE és "molt explícita i ben fonamentada" l'última paraula la tindran uns jutges espanyols "que van sentir-se cridats a salvar la pàtria".
El líder d'ERC, Oriol Junqueras, ha celebrat que l'advocat general del Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TJUE) hagi avalat l'amnistia en la seva resposta a les prejudicials del Tribunal de Comptes. En declaracions als mitjans des de la seu del partit, Junqueras ha afirmat que "ja feia molts anys" que sabien que "mai hi va haver malversació, ni rebel·lió, ni cap de els acusacions que han justificat la persecució".
"🗣️ @junqueras assegura que ERC "celebra" que l'Advocat General de la UE avali "les mateixes tesis" que sempre han defensat.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 13, 2025

"Esperem que així ho confirmi el mateix tribunal"
"Esperem que així ho confirmi el mateix tribunal"
➕ Info: https://t.co/ohlmqix3UN pic.twitter.com/NsYR5za74S“
"Celebrem que ho avali amb les mateixes tesis que hem defensat sempre", ha dit Junqueras. A més, el dirigent republicà creu que aquest posicionament "aplana el camí" als recursos d'empara que ja s'ha presentat al Tribunal Constitucional perquè s'apliqui la llei.
El president de la Generalitat, Salvador Illa, també celebra l'aval a la llei d'amnistia i demana, un cop més, que s'apliqui ja a tots els afectats.
"⚖️ El president de la Generalitat també celebra l'aval a la llei d'amnistia— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 13, 2025

Demana, un cop més, que s'apliqui ja a tots els afectats.
Demana, un cop més, que s'apliqui ja a tots els afectats.
➕ Info: https://t.co/ohlmqixBKl pic.twitter.com/swcWVqMXlS“
El Govern veu una "victòria rotunda" i el PP, que es "va vulnerar l'Estat de Dret"
Les primeres reaccions del Govern central han vingut de la mà del ministre Óscar López. En roda de premsa, els periodistes li han preguntat si considera que les conclusions de l'advocat general de la UE aplanen l'aplicació de l'amnistia a l'expresident català Carles Puigdemont, Lòpez ha manifestat "màxima tranquil·litat". El Govern ha adquirit un "compromís que ha complert" amb la llei d'amnistia que, ha recordat en declaracions en una roda de premsa, va ser aprovada pel Congrés dels Diputats "seu de la sobirania nacional i que és plenament constitucional i que s'executarà amb tota normalitat".
La sotssecretària de regeneració institucional del PP, Cuca Gamarra, ha afirmat que d'acord amb les conclusions de l'advocat general de la UE que l'amnistia impulsada pel Govern de Pedro Sánchez, a més de "immoral i il·legítima", no compleix amb la legislació europea. "Aquesta legislatura va començar amb una llei corrupta i il·legal a Europa. Aquest Govern és insostenible", ha afirmat en un missatge publicat en la xarxa social X.
"⚖️Diferents lectures fan govern central i oposició sobre les conclusions de l'advocat general del TJUE sobre l'amnistia— RTVE Notícies (@rtvenoticies) November 13, 2025
➕ Info: https://t.co/ohlmqix3UN pic.twitter.com/SUGBQBSrSx“
Als passadissos del Congrés, les reaccions al dictamen de l’advocat general del TJUE no s’han fet esperar. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, ha demanat “temps per estudiar el text”, tot i que ha destacat que suposa “una victòria rotunda” per al govern espanyol.
Des d’ERC, Gabriel Rufián ha celebrat la valoració europea assegurant que “seria una bona notícia si no fos perquè la justícia espanyola va actuar per venjança”, i ha demanat al jutge Marchena que “se’l llegeixi bé”. El dirigent republicà ha afegit que la resolució hauria de facilitar l’aplicació de l’amnistia a Puigdemont, però ha lamentat que “a Espanya hi ha jutges que fan política i no justícia”. Rufián ha conclòs que, finalment, “serà Europa qui jutgi”.