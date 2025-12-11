Otegi y Puigdemont apuestan en Waterloo por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana

El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi se ha reunido este jueves con el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica). El encuentro se ha dado a conocer a través de un comunicado.

Según ese texto, Otegi y Puigdemont han analizado la situación política de Cataluña y Euskadi "así como la del estado español". "Conscientes de la complejidad del contexto actual", continúa el comunicado, ambos han convenido "la necesidad de la colaboración entre ambas naciones" y se han comprometido a seguir trabajando con ese propósito como "han hecho desde hace años junto con otras fuerzas soberanistas".

Es la segunda vez que el líder de Bildu se desplaza este año a Bélgica para reunirse con Puigdemont, que se encuentra huido de la justicia. Ambos se sentaron juntos a la mesa en marzo de 2025. Entonces se comprometieron a que sus respectivas formaciones políticas "trabajen sin descanso para que los derechos políticos, culturales y lingüísticos del pueblo vasco y del pueblo catalán sean reconocidos y garantizados".

No ha trascendido por el momento más información sobre la reunión de este jueves, en la que han participado Carles Puigdemont, Arnaldo Otegui y el secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta.