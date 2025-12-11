Otegi y Puigdemont apuestan en Waterloo por la colaboración entre las "naciones" vasca y catalana
- Es la segunda reunión de Arnaldo Otegi y Carles Puigdemont en 2025
- Ambos se comprometen a seguir trabajando juntos "como han hecho desde hace años" con otras fuerzas soberanistas
El secretario general de EH Bildu, Arnaldo Otegi se ha reunido este jueves con el expresident de la Generalitat y líder de Junts, Carles Puigdemont, en Waterloo (Bélgica). El encuentro se ha dado a conocer a través de un comunicado.
Según ese texto, Otegi y Puigdemont han analizado la situación política de Cataluña y Euskadi "así como la del estado español". "Conscientes de la complejidad del contexto actual", continúa el comunicado, ambos han convenido "la necesidad de la colaboración entre ambas naciones" y se han comprometido a seguir trabajando con ese propósito como "han hecho desde hace años junto con otras fuerzas soberanistas".
Es la segunda vez que el líder de Bildu se desplaza este año a Bélgica para reunirse con Puigdemont, que se encuentra huido de la justicia. Ambos se sentaron juntos a la mesa en marzo de 2025. Entonces se comprometieron a que sus respectivas formaciones políticas "trabajen sin descanso para que los derechos políticos, culturales y lingüísticos del pueblo vasco y del pueblo catalán sean reconocidos y garantizados".
No ha trascendido por el momento más información sobre la reunión de este jueves, en la que han participado Carles Puigdemont, Arnaldo Otegui y el secretario de Relaciones Políticas de EH Bildu, Gorka Elejabarrieta.