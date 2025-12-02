Pedro Sánchez es reunirà amb Puigdemont si es restableix diàleg amb Junts
- Pedro Sanchez assumeix en una entrevista al Cafè d'Idees els incompliments amb Junts i aposta per refer els canals de diàleg
- Sánchez no veu motiu per ser imputat i adverteix que el seu Govern "no acceptarà xantatges ni amenaces"
El president del Govern, Pedro Sánchez, reconeix que la legislatura viu un moment crític per la posició de bloqueig de Junts i es proposa refer els ponts trencats. El primer pas per aconseguir-ho és "no restar importància a la ruptura del diàleg amb Junts”. De fet, anuncia que "malgrat que tots els canals estan absolutament trencats, el Govern seguirà complint els compromisos de l'acord d'investidura" per intentar seduir la formació de Puigdemont.
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, amb Gemma Nierga, Sánchez admet que “des del punt de vista del compliment, no hem complert amb tot, ho assumeixo, però s’han aconseguit avenços importants”. Ha recordat, això sí, que també s’ha avançat en qüestions com l’ús del català al Congrés, la posada en marxa del canal en català La2Cat, les comissions sobre l’operació Catalunya o lleis com la de multireincidència, impulsada precisament per Junts.
"☕ Pedro Sánchez espera que Carles Puigdemont pugui tornar "aviat" perquè es produeixi la "normalització total de Catalunya"
📲 https://t.co/xbcsZ0AJA4 pic.twitter.com/ORC5J30ZPk“
La fotografia amb Puigdemont
El cap de l'executiu espanyol també ha destacat que “pel que fa a la llei d’amnistia estem a la fase final”, a l'espera la decisió judicial definitiva. Sánchez ha deixat clar que, en tot cas, “la normalització total no es produirà fins que Carles Puigdemont pugui tornar”.
“☕ Pedro Sánchez veu "coherent" una reunió amb Puigdemont en el marc de "l'agenda de normalització"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 2, 2025
🗣️ "La foto es produirà. No s'ha produït perquè no s'ha donat l'ocasió. Si podem restablir el diàleg, tant de bo es pugui produir"#SánchezCafèdidees
📲 https://t.co/xbcsZ0AJA4 pic.twitter.com/sUS1euXsna“
Precisament, sobre una possible trobada amb l’expresident català, Sánchez ha explicat que “no s’ha donat l’oportunitat d’anar a veure Puigdemont a Waterloo, però evidentment seria coherent amb tota aquesta agenda de normalització que estem fent a Catalunya”.
El cap de l'executiu espanyol ha anat més enllà i ha dit que “evidentment la foto es produirà, encara no s’ha donat l’oportunitat”. Un compromís que ha volgut condicionar i matisa que “si en algun moment podem reprendre el diàleg que s’ha trencat, estarem en fase nova”, tot evitant confirmar si viatjarà a Brussel·les.
Restablir els ponts amb Junts
Preguntat per l’última vegada que va parlar amb Carles Puigdemont, Sánchez ha explicat que va ser “fa moltíssims anys”, i sempre a través d’un intermediari, mai directament ni per telèfon.
Ha afegit que “hem tingut un diàleg diferent a Suïssa des de fa dos anys. Desgraciadament s’ha trencat. Tant de bo en un futur puguem restablir-lo”. El president ha conclòs refermant novament la seva voluntat de recuperar “els ponts de negociació” amb Junts per Catalunya.
“☕ Pedro Sánchez allarga la mà a Junts per Catalunya— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 2, 2025
🗣️ "No he parlat amb Puigdemont perquè no s'ha donat l'ocasió. Hem tingut un diàleg diferent a Suïssa, s'ha trencat i tant de bo es pugui restablir"#SánchezCafèdidees
📲 https://t.co/xbcsZ0AJA4 pic.twitter.com/R2BrDzln7N“
Aprovació de compromisos pendents
Entre els primers compromisos pendents que s’aprovaran en Consell de Ministres, destaca la mesura per “flexibilitzar als ens locals i ajuntaments les inversions financerament sostenibles”, amb l’objectiu que alcaldes i presidents de diputació tinguin més facilitat per invertir en projectes que no impliquin despesa corrent, com ara la construcció d’habitatge o la gestió de l’aigua.
A més, es preveu ampliar terminis i impulsar la digitalització dels processos de facturació de les empreses, per modernitzar la gestió administrativa. Sánchez també ha avançat que “d’aquí a uns dies es materialitzarà l’acord per habilitar ajudes als propietaris que pateixin impagaments per part de famílies vulnerables”, una mesura que busca reforçar la protecció social.
"☕ Pedro Sánchez admet "una discrepància en la metodologia" per publicar les balances fiscals

🗣️ "La transparència sempre és bona. El Govern d'Espanya té una ferma voluntat d'impulsar un nou model de finançament"
🗣️ "La transparència sempre és bona. El Govern d'Espanya té una ferma voluntat d'impulsar un nou model de finançament"#SánchezCafèdidees
📲 https://t.co/xbcsZ0AJA4 pic.twitter.com/Gi7Iy5YjUt“
Sobre la publicació de les balances fiscals, ha afirmat que “estem treballant perquè es puguin publicar, tot i que hi ha una discrepància de mètode”. Sánchez ha reiterat la seva voluntat de transparència i d’impulsar l’acord amb ERC per un nou model de finançament autonòmic que aporti més recursos a Catalunya i al conjunt de les comunitats autònomes.
Possible imputació
Pel que fa a les imputacions en el cas de corrupció que afecta dos exsecretaris d'organització dels PSOE de la seva confiança, Sánchez ha assegurat que “no hi ha cap motiu pel qual jo pugui ser imputat”, tot i que tant José Luis Ábalos com Santos Cerdán ja ho han estat.
Ha defensat que “el Partit Socialista no s’ha finançat il·legalment” i ha expressat “absoluta confiança en l’acció judicial”. En aquest sentit, ha insistit que "ni el Govern ni el PSOE acceptaran xantatges ni amenaces".
“☕ Pedro Sánchez assegura que "tot el que diu Ábalos és mentida"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) December 2, 2025
🗣️ "Ni el Govern ni el PSOE acceptaran xantatges ni amenaces. No entrarem en una espiral de querelles. Ens estem defensant"#SánchezCafèdidees
📲 https://t.co/xbcsZ0AJA4 pic.twitter.com/GSVhpDuz7Z“
El president del Govern ha recordat que ha actuat amb contundència expulsant Ábalos i Cerdán de l’organització, i ha remarcat que, a diferència del PP, “no he posat en marxa cap estratègia per dificultar l’acció judicial”. Amb tot, ha aclarit que “no entrarem en una espiral de querelles” i que el seu executiu ja ha "pres la decisió d'extirpar la corrupció", deixant ara la resolució en mans dels tribunals.
Sánchez assegura que després del cas, s'ha adonat que José Luis Ábalos “era un gran desconegut per mi”. Insisteix que quan hi ha hagut el més mínim indici de corrupció al seu partit com en el cas d’Ábalos s’ha actuat amb contundència a diferència d’altres partits.
Crítiques al PP
Sánchez també ha criticat l’oposició, afirmant que “només es queda amb el destructiu, sense oferir res ni un horitzó de país”, i ha denunciat el “col·lapse intel·lectual i polític de la dreta tradicional”, que, segons ell, “copia els discursos i continguts de la ultradreta”.
"Al Partit Popular no hi ha ningú al volant. Només hi ha frustració, ira i molta impotència perquè no són capaços d'oferir un horitzó que il·lusioni als espanyols", ha afegit.
"☕ Pedro Sánchez: "Al Partit Popular no hi ha ningú al volant. Només hi ha frustració, ira i molta impotència"
📲 https://t.co/xbcsZ0AJA4 pic.twitter.com/3GXs9vtI3P“
El vídeo de Joan Carles I
Sobre el vídeo del rei emèrit Joan Carles, en què demana als joves que donin suport a Felip VI, Sánchez l’ha qualificat de “inoportú i improcedent”, tot recordant que la decisió sobre el seu retorn a Espanya és “exclusivament seva”.
"☕ Pedro Sánchez també considera "inoportú i improcedent" el vídeo de Joan Carles I
📲 https://t.co/xbcsZ0BhpC pic.twitter.com/ObIIc0MQiu“
Crisi de la pesta porcina
Finalment, sobre la crisi de la pesta porcina africana a Collserola, Sánchez ha demanat “prudència, treball i tranquil·litat”. Ha subratllat que la prioritat és acotar el focus i mantenir oberts els mercats per garantir les exportacions de carn de porc espanyola.
El cap de l'executiu espanyol ha considerat “molt bona notícia” que la Xina hagi reduït la paralització de les importacions només a la província de Barcelona.
"☕ Pedro Sánchez envia un missatge de "prudència, treball i tranquil·litat" als sectors afectats per la pesta porcina africana a Catalunya
📲 https://t.co/xbcsZ0BhpC pic.twitter.com/25YgxCD5cD“