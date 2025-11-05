Enlaces accesibilidad
Entrevista al Cafè d'Idees

Borràs, sobre la relació Junts-PSOE: "S'ha vist que no porta enlloc"

  • L'expresidenta del Parlament de Catalunya creu que la presidència d'Illa és "espanyolitzadora"
  • Borràs carrega contra l'exjutge Manuel García-Castellón: "Ha de revisar els seus apunts sobre què és un cop d'estat"
CAFÈ D'IDEES - RTVE.cat

L'expresidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs ha rebutjat l'acord dels postconvergents amb el PSOE que va investir Pedro Sánchez president: "És un camí que no té retorn". Tot i que reivindica la seva situació de "silenci mediàtic" per "no interferir" en les decisions del partit, la política i filòloga catalana ha acabat valorant el trencament de Junts amb el PSOE.

En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Borràs ha recordat que "no li correspon" dir si aquest pacte "va ser un error", però que "ara s'ha vist que no porta enlloc": "El meu nivell d'incredulitat respecte al compliment dels governs espanyols, i amb independència del color polític és clar. Serien medallistes en incompliment".

Així i tot, l'expresidenta de Junts ha defensat les raons de Puigdemont per pactar amb els socialistes: "Aprofitant la debilitat de l'adversari, pots obtenir alguna cosa a canvi. Ell va veure que era l'oportunitat i ha concedit temps prudencial suficient".

En el sentit de les crítiques al partit per la ruptura, la política i filòloga catalana creu que "al PSOE no estan en disposició de donar lliçons".

I sobre l'advertència del dirigent d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, quant a un hipotètic pacte dels postconvergents amb el PP per fer caure a Sánchez amb una moció de censura, la política i filòloga catalana no ha volgut opinar: "Rufián diu moltes coses, no diré el que penso".

La presidència d'Illa és espanyolitzadora

Preguntada per Gemma Nierga sobre Salvador Illa com a president de la Generalitat, Laura Borràs creu que "espanyolitza" Catalunya: "Ho demostra amb els fets, amb les paraules i amb la llengua".

En aquesta línia, l'expresidenta de Junts ha defensat una Catalunya més independent de l'Estat: "No necessita espanyolitzar-se, necessita saber i ser conscient de tot el seu potencial".

La també exconsellera de Cultura ha defensat el català com a "llengua pròpia del Parlament". Quant a les intervencions públiques d'Illa en castellà, Borràs creu que el "component exemplificador" és "essencial" en el president: "Si hi ha una defensa necessària és pel català".

Carrega contra García-Castellón

Laura Borràs ha criticat l'exjutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que aquest dimarts va ser entrevistat al Cafè d'Idees, per definir l'1-O com a "cop d'estat": "Que revisi els seus apunts, a veure de quins llibres són i de quan venen".

Sobre les declaracions de García Castellón, el jutge que ha instruït la causa contra Puigdemont pel cas "Tsunami Democràtic", i per la qual no ha pogut beneficiar-se de la llei d'amnistia, Borràs argumenta que la DUI va ser resultat de la "voluntat pacífica del poble" i que encara "hi ha repressió" per l'1-O: "La violència és patrimoni de l'estat".

I pel que fa a la seva sentència de quatre anys i mig de presó, Laura Borràs considera una "tortura" que el Govern espanyol no hagi resolt el seu indult: "És una circumstància vital molt dura".

