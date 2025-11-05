Borràs, sobre la relació Junts-PSOE: "S'ha vist que no porta enlloc"
- L'expresidenta del Parlament de Catalunya creu que la presidència d'Illa és "espanyolitzadora"
- Borràs carrega contra l'exjutge Manuel García-Castellón: "Ha de revisar els seus apunts sobre què és un cop d'estat"
L'expresidenta de Junts per Catalunya, Laura Borràs ha rebutjat l'acord dels postconvergents amb el PSOE que va investir Pedro Sánchez president: "És un camí que no té retorn". Tot i que reivindica la seva situació de "silenci mediàtic" per "no interferir" en les decisions del partit, la política i filòloga catalana ha acabat valorant el trencament de Junts amb el PSOE.
En una entrevista al 'Cafè d'idees', de La 2 i Ràdio 4, Borràs ha recordat que "no li correspon" dir si aquest pacte "va ser un error", però que "ara s'ha vist que no porta enlloc": "El meu nivell d'incredulitat respecte al compliment dels governs espanyols, i amb independència del color polític és clar. Serien medallistes en incompliment".
Així i tot, l'expresidenta de Junts ha defensat les raons de Puigdemont per pactar amb els socialistes: "Aprofitant la debilitat de l'adversari, pots obtenir alguna cosa a canvi. Ell va veure que era l'oportunitat i ha concedit temps prudencial suficient".
En el sentit de les crítiques al partit per la ruptura, la política i filòloga catalana creu que "al PSOE no estan en disposició de donar lliçons".
I sobre l'advertència del dirigent d'Esquerra Republicana, Gabriel Rufián, quant a un hipotètic pacte dels postconvergents amb el PP per fer caure a Sánchez amb una moció de censura, la política i filòloga catalana no ha volgut opinar: "Rufián diu moltes coses, no diré el que penso".
“La presidència d'Illa és espanyolitzadora“
Preguntada per Gemma Nierga sobre Salvador Illa com a president de la Generalitat, Laura Borràs creu que "espanyolitza" Catalunya: "Ho demostra amb els fets, amb les paraules i amb la llengua".
En aquesta línia, l'expresidenta de Junts ha defensat una Catalunya més independent de l'Estat: "No necessita espanyolitzar-se, necessita saber i ser conscient de tot el seu potencial".
La també exconsellera de Cultura ha defensat el català com a "llengua pròpia del Parlament". Quant a les intervencions públiques d'Illa en castellà, Borràs creu que el "component exemplificador" és "essencial" en el president: "Si hi ha una defensa necessària és pel català".
Carrega contra García-Castellón
Laura Borràs ha criticat l'exjutge de l'Audiència Nacional, Manuel García Castellón, que aquest dimarts va ser entrevistat al Cafè d'Idees, per definir l'1-O com a "cop d'estat": "Que revisi els seus apunts, a veure de quins llibres són i de quan venen".
Sobre les declaracions de García Castellón, el jutge que ha instruït la causa contra Puigdemont pel cas "Tsunami Democràtic", i per la qual no ha pogut beneficiar-se de la llei d'amnistia, Borràs argumenta que la DUI va ser resultat de la "voluntat pacífica del poble" i que encara "hi ha repressió" per l'1-O: "La violència és patrimoni de l'estat".
I pel que fa a la seva sentència de quatre anys i mig de presó, Laura Borràs considera una "tortura" que el Govern espanyol no hagi resolt el seu indult: "És una circumstància vital molt dura".