Junts decideix trencar els acords amb Pedro Sánchez
- Puigdemont: "No estem disposats a ajudar un govern que no ajudi a Catalunya"
- La decisió se sotmetrà a la votació telemàtica de la militància fins dijous a la tarda
La direcció de Junts per Catalunya dona un nou cop de puny a la taula i suspèn els acords adquirits amb el PSOE, i per tant els suports al govern de Pedro Sánchez. Una decisió que s'ha adoptat per "unanimitat" a la reunió de l'executiva celebrada a Perpinyà, que ha durat més de tres hores, i que ha avalat la proposta en el mateix sentit de Carles Puigdemont.
Un acord que marca un punt d’inflexió després de mesos denunciant que els socialistes no estan donant compliment abona part de l'acord que va permetre la investidura de Sánchez. La decisió serà sotmesa a la militància en una consulta de la qual es coneixeran els resultats dijous a les sis de la tarda.
Els retrets de Puigdemont
Així ho ha confirmat personalment l’expresident de la Generalitat en una compareixença pública, on ha denunciat que “no hi ha voluntat per part del PSOE d’executar els acords de Brussel·les en temps i forma”. Segons ell, aquesta actitud evidencia la manca de confiança política mútua necessària per mantenir la relació que va fer possible la investidura de Pedro Sánchez.
“Puigdemont afirma que el PSOE era plenament conscient que Junts no donaria suport sense complir els acords.— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 27, 2025
🗣️ "Sabíem a qui teníem al davant, però no estàvem disposats a garantir tota una legislatura en aquelles condicions" | @RTVECatalunya pic.twitter.com/OospqVyLiE“
Puigdemont ha estat contundent: “Junts no està disposat a continuar donant suport a un govern que no ajuda Catalunya. Junts no té vocació de donar estabilitat a Espanya. Si les coses van bé per a Catalunya, perfecte; si no, adeu-siau”, ha conclòs.
“🟣 Puigdemont assegura que Junts no sostindrà "un govern que no ajuda Catalunya".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 27, 2025
🗣️ "El nostre no és un projecte que tingui com a centre l'estabilitat espanyola. Si va bé per Catalunya, parlem-ne, si no, adeu-siau" | @RTVECatalunya
🔗 https://t.co/gND6u2YvBy pic.twitter.com/8miSaz1l7g“
Puigdemont ha assegurat que "el PSOE és el responsable màxim" i que Junts ha actuat "amb paciència i responsabilitat", complint amb tot el que s'acorda per facilitar l’execució dels pactes. “Hem fet el que tocava perquè es complissin els acords”, ha afirmat. Tot i això, ha denunciat que “el PSOE ha ignorat la seva debilitat parlamentària i no ha escoltat els avisos dels darrers 22 mesos”.
“Puigdemont deixa la responsabilitat en mans de Sánchez: "ara qui ha de respondre sobre què farà és el govern".— RTVE Notícies (@rtvenoticies) October 27, 2025
🗣️ "No podrà recórrer a la majoria de la investidura, no tindrà pressupostos i no tindrà capacitat per governar" | @RTVECatalunya
➕ Info: https://t.co/gND6u2XXM0 pic.twitter.com/3fYeviwmWy“
Tot i que sembla descartada per ara una moció de censura de la mà del PP i VOX, l'opció que pren més força és la de bloquejar totes les iniciatives del PSOE al Congrés, inclosos els pressupostos.
Consulta a la militància
La decisió final sobre el trencament amb el PSOE s'haurà de sotmetre a votació de la militància, amb la idea de reforçar la legitimitat interna de la decisió i permetre a la base del partit posicionar-se sobre el compliment de l’Acord de Brussel·les.
Junts convocarà aquest dimarts un Consell Nacional per determinar les bases de la consulta que es farà dimecres i dijous a la militància, que haurà de decidir si avala o no la ruptura. La consulta s'allargarà fins al mateix dijous sis de la tarda.
El gest d'última hora del govern espanyol d'obrir negociacions amb Alemanya per l'oficialitat del català a Europa no ha fet canviar el parer de la majoria de membres de la direcció, favorable a la ruptura. Puigdemont es disposa a aixecar-se de la taula a Suïssa, deixar el PSOE en minoria al Congrés i reclamar a Sánchez l'avançament de les eleccions.
El PSOE manté la mà estesa
Abans de l'anunci el president de la Generalitat, Salvador Illa, havia demanat a Junts "sensatesa" recordant que l'alternativa al govern de Pedro Sánchez és "involucionista i regressiva".
De la seva banda, la vicepresidenta primera del govern espanyol, María Jesús Montero, ha ofert “diàleg” i “mà estesa” davant la decisió de l’executiva de Junts. Correspon a aquesta formació explicar l’abast de les decisions que puguin adoptar avui i fins on les poden portar”, ha dit en una entrevista a TVE.
També, la portaveu del PSOE, Montse Mínguez, ha dit a Junts que “val la pena” arribar a acords amb el govern espanyol. “Aquest govern és el millor per a Catalunya i per a Espanya”,
En la mateixa línia, els ministres de la Funció Pública, Óscar López, i Política Territorial, Ángel Víctor Torres, han garantit el "màxim respecte" a la decisió de Junts i ha reiterat l'oferta de "mà estesa" per continuar negociant i "complir els compromisos adquirits".