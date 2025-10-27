Illa demana "seny" a Junts: "L'alternativa és un govern involucionista"
- El president de la Generalitat diu que "no ve de dos mesos" per aconseguir un bon acord de finançament
- Salvador Illa espera que Junts "actuï amb sensatesa" sobre la seva relació amb el PSOE
L'executiva de Junts decidirà aquest dilluns el futur de la seva relació amb el PSOE en l'àmbit estatal. Després dels ultimàtums a Sánchez, el partit ja l'avisava fa uns dies que potser havia arribat "l'hora del canvi", però aquest matí, el president de la Generalitat, Salvador Illa demana "seny" a Junts i que actuï amb "sensatesa", "pensant en Catalunya".
“☕ @salvadorilla espera que Junts "actuï amb sensatesa i pensant primer en Catalunya"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 27, 2025
🗣️ "L'alternativa al govern de Pedro Sánchez és involucionista"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/d9io803lu2“
En una entrevista al 'Cafè d'idees', La 2 i Ràdio 4, Illa ha defensat el compromís del PSOE amb els de Puigdemont. En aquest sentit, el president socialista creu que Sánchez està complint amb tots els acords: "Tot allò que depèn del Govern d'Espanya s'ha fet". A més, argumenta que l'alternativa al president del govern espanyol és "involucionista i regressiva", per la qual cosa demana una decisió "sensata" als convergents.
“☕ @salvadorilla defensa el compliment dels acords dels socialistes amb Junts— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 27, 2025
🗣️ "Tot allò que depèn del Govern d'Espanya s'ha fet"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/1WgqTP6xka“
En la seva argumentació de motius pels quals Junts hauria de seguir fent costat a Sánchez, Salvador Illa ha mencionat l'oficialitat del català a la UE, sobre la qual defensa que l'executiu espanyol ha fet tot el que pot. En aquesta línia, el president de la Generalitat culpa Feijóo i Dolors Montserrat del bloqueig al català, el basc i el gallec a Europa i els acusa de "burxar" per impedir que siguin llengües oficials.
Illa, sobre el finançament singular de Catalunya "no ve de dos mesos"
Preguntat per Gemma Nierga sobre el finançament singular per a Catalunya, un dels punts del pacte d'investidura amb ERC, Salvador Illa ha defensat que vol anar "el més ràpid possible" per aconseguir "un bon acord", però avisa que "no ve de dos mesos". En aquest sentit, el dirigent socialista ha assegurat que "respectarà" el que va acordar amb Esquerra Republicana: "Serà un bon acord per Catalunya i no trencarà Espanya".
“☕ @salvadorilla diu que vol anar "el més ràpid possible" per aconseguir "un bon acord" de finançament, però no ve "de dos mesos"— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 27, 2025
🗣️ "Respectarà el que vaig acordar amb ERC, serà un bon acord per Catalunya i no trencarà Espanya"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/rKLUVLUoJl“
Quant als pressupostos autonòmics, Salvador Illa confia que aconseguirà els suports per tirar-los endavant: "Presentaré els comptes quan tingui els suports garantits, i això depèn del finançament. Aquest és l'horitzó". Així, el president de la Generalitat ha vinculat totes dues qüestions.
I encara sobre els reclams dels seus socis, Illa ha descartat negociar un referèndum per a Catalunya tot i la referència firmada a l'acord de Brussel·les. "Jo no el veig, ni el PSOE tampoc", ha clarificat el president de la Generalitat.
Un nou acord d'habitatge, aquesta tarda
La crisi de l'habitatge és la principal preocupació de la societat catalana. En aquesta línia, Salvador Illa ha avançat que la Generalitat signarà un acord d'habitatge amb els Comuns aquesta tarda. Tot i que no ha volgut detallar-lo, el president ha subratllat que "no hi ha ningú que faci més que el Govern de Catalunya" en aquesta matèria.
“☕ @salvadorilla avança que la Generalitat signarà un acord d'habitatge amb els Comuns aquesta tarda— Cafè d'idees (@cafedidees_rtve) October 27, 2025
🗣️ "En habitatge no hi ha ningú que faci més que el Govern de Catalunya"
📲 https://t.co/MrTxQlnBeM pic.twitter.com/3megnCs6C1“
Amb l'objectiu de garantir l'accés a aquesta necessitat, el dirigent socialista ha recordat que "està obert a estudiar qualsevol mesura", tal com va anunciar la setmana passada sobre la proposta de la CUP de prohibir a Catalunya la compra especulativa d'habitatge. "Ja sé que tindre crítiques, però m'obro a estudiar-ho. No és una qüestió ni senzilla ni obvia", ha matisat sobre la qüestió.