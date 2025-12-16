Hora y dónde ver gratis en TV el Talavera - Real Madrid, tercera ronda de Copa del Rey

¡Ya están todos! Los equipos de la Supercopa entran en esta tercera ronda de Copa del Rey y el Real Madrid visita Talavera este miércoles 17 de diciembre en el estadio El Prado, en un partido propicio para disipar las dudas que transmite el equipo de Xabi Alonso en este tramo de la temporada.

La defensa del Real Madrid sigue en cuadro. David Alaba y Dean Huijsen podrían disputar minutos, pero Éder Militao, Trent Alexander-Arnold, Ferland Mendy y Dani Carvajal siguen sus procesos de recuperación. Por lo tanto, Xabi Alonso tiene disponibles a Raúl Asencio, Antonio Rüdiger (que no se ejercitó este martes), Álvaro Carreras y Fran García, además de los dos recién recuperados.

También hay bajas en otras zonas del campo, no han completado el entrenamiento del martes Kylian Mbappé, Fede Valverde, Dani Ceballos y Brahim Díaz. Así que queda la puerta del once abierta a canteranos como Thiago Pitarch, Víctor Valdepeñas, Joan Martínez o Jorge Cestero. Endrick puede disputar su último encuentro con el Real Madrid, antes de salir cedido rumbo al Olympique de Lyon.

El CF Talavera marcha decimonoveno de su grupo de la Primera Federación, penúltimo y en puestos de descenso. Vienen de eliminar al Rayo Majadahonda y al Málaga en las rondas anteriores. Sus máximos goleadores son el delantero argentino Gonzalo Di Renzo y, sorprendentemente, el lateral derecho David Cuenca.