Florentino Pérez: "La situación gravísima del caso Negreira merece justicia"

El presidente del Real Madrid, Florentino Pérez, ha vuelto a referirse este lunes al caso Negreira que salpica al FC Barcelona para reclamar "justicia". Ha sido en su discurso en el encuentro navideño con los medios de comunicación, en el que el mandatario blanco ha arremetido contra el club catalán, LaLiga y la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por su inacción.

"La Navidad es un tiempo que nos invita a la reflexión y la mayor preocupación del Real Madrid es la situación arbitral. Es gravísima con el caso Negreira durante casi dos décadas. Merece justicia. Es del todo incomprensible que las instituciones nos hayan dejado solos", denunció en un discurso ofrecido en el pabellón de baloncesto de la Ciudad Real Madrid (informa EFE).

"¿Cómo es posible que el presidente de los árbitros nos pida que lo olvidemos? ¿Cómo vamos a olvidar el mayor escándalo de la historia del fútbol? ¿Cómo puede comportarse así la RFEF y LaLiga? Tienen el deber de velar por la integridad", añadió tras lanzar preguntas a los presentes.

El caso de los informes que pagó el Barça a las empresas del antiguo vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros (CTA) centró la mayor parte del discurso ante los medios en la comida navideña con los periodistas. Pérez ha endurecido su discurso en los últimos meses, en la línea de lo ofrecido en la pasada Asamblea General ante los socios.

"El caso Negreira es el más grave del fútbol a día de hoy. Sabemos que se han pagado más de 8 millones por informes técnicos de árbitros y encima nunca fueron recibidos por los entrenadores. ¿Quién puede creer que se pagaron por estos informes que ni los entrenadores conocía de su existencia? Pone de manifiesto la necesidad de un cambio radical", demandó.

En la misma línea, Florentino aprovechó la polémica arbitral en el último partido de liga contra el Alavés, donde el Madrid reclamó dos penaltis aun habiendo ganado (1-2): "Fuimos arbitrados por un árbitro que nos amenazó con tomar medidas contra nuestro club en la víspera de la final de Copa. Y parece ser que las zancadillas sufridas por Vinicius y Rodrygo no son penalti. Es la novedad de esa temporada".

"Es posible que algún club haya descendido víctima del caso Negreira. Se ha dañado a nuestro fútbol y hay que hacer justicia. No olviden que el juez instructor del caso lo calificó de corrupción sistémica. Y el Barça reconoció que se hacían esos pagos porque eran convenientes. ¿Por qué? ¿Para qué? El Madrid seguirá insistiendo y vosotros los medios jugáis un papel fundamental", dijo a los periodistas presentes antes de acabar deseando unas felices fiestas.