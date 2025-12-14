Alavés - Real Madrid, en directo hoy el partido de la jornada 16 de Liga

Sigue en vivo y minuto a minuto el partido de la jornada 16 de LaLiga EA Sports entre el Deportivo Alavés y el Real Madrid. El encuentro, que se disputa este domingo desde las 21:00 horas peninsulares en Mendizorroza, te lo contamos en RTVE.es debajo de estas líneas.

Alineaciones

Deportivo Alavés: Antonio Sivera, Jony Otto, Nahuel Tenaglia, Víctor Parada, Jon Pacheco, Antonio Blanco, Rober Íbañez, Denis Suárez, Calebe, Lucas Boyé, Abde Rebbach.

Real Madrid: Thibaut Courtois, Federico Valverde, Raúl Asencio, Antonio Rüdiger, Víctor Valdepeñas, Aurelien Tchouaméni, Jude Bellingham, Arda Güler, Rodrygo, Vinicius Jr. y Kylian Mbappé

El conjunto blanco llega necesitado más que nunca de victorias y con su técnico, Xabi Alonso, en entredicho después de dos derrotas en el Santiago Bernabéu, frente a Celta de Vigo en liga y Manchester City en Champions. Al menos visita un campo que le es bastante propicio. El Alavés sólo ha ganado cuatro partidos y empatado dos en un total de 38 partidos entre ambos en la máxima categoría. De esas cuatro victorias de los babazorros, dos han sido en casa y la última data de la temporada 2018-2019. A partir de aquella de los locales, han sido cinco victorias madridistas de manera consecutiva.

Ambos conjuntos llegan con el mismo número de puntos en las últimas cinco jornadas, pero mientras que el Madrid ha cosechado una victoria y tres empates, el Alavés los ha logrado con dos victorias y el resto han sido derrotas. Son precisamente ese número de puntos los que separan al conjunto de Eduardo el 'Chacho' Coudet del descenso. El técnico argentino no tiene bajas en su plantilla, mientras que Xabi Alonso tiene que lidiar con las que se le acumulan en defensa, sin lateral derecho nato por las lesiones de Dani Carvajal y Trent Alexander Arnold, con Éder Militao sin poder jugar hasta 2026 y las sanciones de Fran García y Álvaro Carreras en el lateral izquierdo, por no olvidar a Eduardo Camavinga en el centro del campo. La única buena noticia para los blancos es la recuperación de Kylian Mbappé, que no llegó a jugar minutos en Champions.