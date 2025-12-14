Noruega - Alemania, en directo en vídeo la final del Mundial femenino de balonmano

Alemania y Noruega disputan este domingo la gran final del Mundial femenino de balonmano, un duelo que cerrará el torneo con dos selecciones que han sido protagonistas desde el inicio. El partido se juega en el Ahoy Arena de Róterdam, escenario de la fase final del campeonato, y lo puedes seguir en directo desde las 17.30 hora peninsular española en el reproductor de esta página, en Teledeporte y en RTVE Play con la narración de Ángel Cárceles.

Noruega llega a la final tras un recorrido prácticamente impecable. El conjunto nórdico ha ganado de forma contundente todos sus partidos en el campeonato, tanto en las fases de grupos como en las eliminatorias. En semifinales, las noruegas superaron con claridad a Países Bajos (35-25) con una gran eficacia ofensiva y la actuación estelar de la excepcional Henny Reistad, autora de 10 goles.

La selección noruega vuelve así a una final mundialista con el objetivo de ampliar un palmarés ya muy destacado. Además, el partido de hoy ofrece un aliciente añadido: Noruega puede lograr la triple corona, al optar a ser campeona olímpica, europea y mundial al mismo tiempo. Su solidez defensiva, la profundidad de su banquillo y la continuidad de su juego han sido algunas de las claves de su éxito en este Mundial.

Alemania, por su parte, protagoniza una de las grandes historias del campeonato. Las coanfitrionas han alcanzado la final del Mundial por primera vez desde 1993, año en el que conquistaron su único título mundial hasta la fecha. El equipo alemán ha ido creciendo a lo largo del torneo y ha firmado su mejor actuación en semifinales, donde derrotó 29-23 a Francia, vigente campeona del mundo.

Ese triunfo confirmó la madurez competitiva del conjunto germano, que ha destacado por su fortaleza defensiva, su disciplina táctica y su capacidad para competir en los momentos decisivos. Alemania ha sabido equilibrar esfuerzo colectivo y rendimiento individual, con la destacada actuación de su capitana Antje Doll.

La final enfrenta, por tanto, a la selección más dominante del balonmano femenino actual y a un equipo alemán que buscará prolongar su momento.