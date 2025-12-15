Detenido un hijo de Rob Reiner y Michele Singer como sospechoso de la muerte de sus padres.

Nick Reiner, hijo mediano de Rob Reiner y Michele Singer, ha sido detenido por la Policía de Los Ángeles bajo una fianza de 4 millones de dólares, según ha confirmado el departamento de policía. El matrimonio ha sido hallado muerto en Los Ángeles, en un caso que se investiga como homicidio, y el hijo había sido señalado ya por los medios estadounidenses como principal sospechoso del asesinato del emblemático director y su esposa.

Según el medio TMZ, fue la hija del matrimonio la que encontró los cadáveres e informó a la policía de que un miembro de la familia sería el responsable. Nick Reiner participó en el guion de Being Charlie, estrenada en 2015 e inspirada en parte en sus experiencias y problemas de adicciones. El filme cuenta la historia de un joven de 18 años adicto a las drogas, que tras lograr escapar de un centro de rehabilitación regresa a casa.

La muerte de los Reiner ha causado conmoción entre personalidades del arte y la política, donde el director era ampliamente conocido como autor tras películas como Cuenta conmigo, La princesa prometido, Cuando Harry encontró a Sally, o Misery.

El suceso ha ocurrido a las 15.30 del domingo en California (00.30 del lunes, hora peninsular española) cuando el Departamento de Bomberos de Los Ángeles (LAFD) recibió una llamada de emergencia de la mansión ubicada en el bloque 200 de Chadbourne Avenue. Al llegar, los paramédicos encontraron los dos cuerpos sin vida de Rob y Michele.