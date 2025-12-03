Condenan a 30 meses de cárcel a un médico por darle ketamina al actor Matthew Perry

El médico culpable de dar ketamina al actor Matthew Perry ha sido sentenciado en EE.UU. a 30 meses de prisión. Esta droga provocó la sobredosis al intérprete de Friends.

El sanitario, Salvador Plasencia, se declaró culpable en junio.

El doctor Mark Chávez, otro de los profesionales acusados de la muerte, también se inculpó en octubre de 2024 de un cargo de conspiración por distribuir la ketamina.

Matt Binninger, abogado de Chávez, declaró a la prensa que su cliente estaba "haciendo todo lo posible por cooperar y ayudar en esta situación".

El intérprete, conocido por su personaje de Chandler Bing, había hablado sobre su dura lucha contra las adicciones en su libro de memorias Friends, Lovers, and the Big Terrible Thing: A Memoir (2022).

((NOTICIA EN AMPLIACIÓN))