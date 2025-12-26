El gasto en pensiones sube un 6% y marca un nuevo récord en 2025 hasta rozar los 190.000 millones

El gasto en pensiones sigue aumentando. Una vez abonadas las nóminas de diciembre, la Seguridad Social ha desembolsado un total de 189.598 millones de euros este año para hacer frente al pago de las pensiones contributivas, una cifra un 6,2% superior a la del año anterior. La revalorización de las cuantías, hasta el 2,8% en 2025, y el incremento del colectivo de pensionistas ha elevado el gasto hasta niveles no vistos desde que hay registros y previsiblemente lo seguirá haciendo el próximo año.

Y es que a partir del 1 de enero, los pensionistas volverán a ver incrementada su pensión: la subida será de un 2,7% las no contributivas, conforme a la inflación; del 7% para las mínimas y del 11,4% para las no contributivas. Las personas que perciban la mínima y tengan un cónyuge a cargo o la de viudedad con cargas familiares también verán un aumento del 11,4% en sus nóminas.

En lo que respecta a diciembre, según los datos publicados este viernes por el Ministerio de Inclusión, en la nómina del último mes del año se abonaron 10,4 millones de pensiones a 9,4 millones de pensionistas, repartiendo 13.750 millones de euros.

Con ella, en 2025 la Seguridad Social ha dedicado un total de 162.985 millones de euros en la nómina mensual, a lo que se suman los 26.413 millones de las dos pagas extra que se reparten en junio y en noviembre, hasta alcanzar los citados 189.598 millones. Son 11.098 millones más que el año anterior.

Eso sin contar las clases pasivas, cuyo gasto entre enero y noviembre (último dato disponible) ascendió a 20.129 millones. Si se suma esta cifra, el gasto en pensiones superaría los 200.000 millones de euros.

Tres de cada cuatro euros, para pensiones de jubilación Atendiendo a la nómina de las pensiones de diciembre, tres cuartas partes del importe total abonado corresponden a las de jubilación, con 10.054,1 millones. A pensiones de viudedad se han destinado 2.203 millones de euros, mientras que la nómina de las prestaciones por incapacidad permanente ha ascendido a 1.278,7 millones; la de orfandad, a 177,7 millones de euros y la de las prestaciones en favor de familiares, a 36,7 millones. Por su parte, la pensión media del sistema se ha situado en 1.317,7 euros mensuales, lo que representa un aumento del 4,4% respecto a hace un año, con diferencias entre los distintos tipos. De ellas, la más elevada la de jubilación, que ha subido hasta los 1.512,7 euros mensuales de media. Y, por regímenes, el importe de la pensión media de jubilación procedente del régimen general ha sido de 1.670,9 euros mensuales, mientras que para los autónomos ha ascendido hasta 1.013,4 euros al mes. Por último, en las nuevas altas de jubilación, la cuantía media del sistema se ha situado en 1.594,1 euros, según los últimos datos disponibles (noviembre).