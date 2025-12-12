El IPC se modera una décima en noviembre, hasta el 3%, y anota la primera caída desde mayo

El Índice de Precios de Consumo (IPC) anotó en noviembre su primera caída interanual en seis meses. Según el dato confirmado este viernes por el Instituto Nacional de Estadística (INE), la inflación se moderó una décima respecto a octubre, hasta el 3% interanual, principalmente por la bajada registrada el pasado mes en el precio de la electricidad.

Desde mayo, cuando se redujo dos décimas hasta el 2%, el IPC no había parado de subir (a excepción de agosto, cuando se mantuvo estable), llegando a tocar en octubre su máximo del año (3,1%). Con esta rebaja, se sitúa en niveles de septiembre.

La parte negativa de la estadística se encuentra en la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos no elaborados: subió una décima en noviembre hasta el 2,6%. Es la cifra más alta registrada en lo que va de año y su máximo desde diciembre de 2024.

Echando la vista atrás en el tiempo, en noviembre de 2024, el IPC cerró por debajo de las cifras actuales. Entonces los precios se elevaron un 2,4%, lo que supuso la segunda subida consecutiva de la inflación tras cuatro meses de caídas. No obstante, el dato de 2025 es inferior al registrado en 2023 (3,2%) y al de 2022 (6,8%), en pleno repunte de precios por la invasión rusa en Ucrania.

Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026 Con esta cifra es posible calcular cuánto subirán las pensiones el próximo año de acuerdo a la fórmula que recoge la reforma de 2021: lo harán un 2,7%, unos 35 euros más de media al mes, teniendo en cuenta que la pensión media del sistema se situó en noviembre en 1.316,7 euros. En total, unos 9,4 millones de pensionistas que perciben 10,4 millones de pensiones —un millón de ellos cobra dos prestaciones— se verán beneficiados, además de las 728.062 pensiones correspondientes al Régimen de Clases Pasivas del Estado. Las pensiones contributivas subirán un 2,7% en 2026: 40 euros más al mes para 6,6 millones de jubilados Diana Fresneda La subida se aplicará en las distintas clases de pensión contributiva que existen en España: jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y en favor de familiares. En el caso de las no contributivas y las mínimas, será el Gobierno el que determine la cuantía final en los próximos días. Eso sí, estará por encima del 2,7% con el fin de contribuir a que todos los pensionistas se alejen del umbral de la pobreza.

El IPC se modera por la caída en el precio de la electricidad Fuentes del Ministerio de Economía han subrayado que el IPC se moderó en noviembre "por la evolución de los precios de la electricidad", pese a verse afectado en sentido negativo por la subida los alimentos y bebidas no alcohólicas, los carburantes y los paquetes turísticos. En concreto, el grupo 'Vivienda' registró una caída en su tasa anual de 1,8 puntos, hasta el 5,7%, debido a la bajada de los precios de la electricidad, frente a la subida en noviembre de 2024, ha señalado Estadística. El IPC en la lista de la compra: la gripe aviar impulsa el precio de los huevos, que suben casi un 7% en noviembre DatosRTVE Enfrente, subió cuatro décimas la tasa de los 'Alimentos y bebidas no alcohólicas', hasta el 2,8%. Este comportamiento se debió, principalmente, al incremento de los precios de los aceites y grasas, que bajaron en noviembre de 2024; y al de los precios de leche, queso y huevos, que subieron más que en el mismo mes del año anterior. También el grupo 'Ocio y cultura' influyó de forma positiva en el IPC de noviembre: situó su variación anual en el 1,2%, lo que supuso más de un punto por encima de la del mes pasado debido al precio de los paquetes turísticos, que bajaron menos que en noviembre del año pasado. Por último, el IPC registró tasas positivas anuales en todas las regiones. La Comunidad de Madrid presentó la tasa más elevada (3,7%) y Canarias, la más baja (2,3%).