La gripe aviar agrava la inflación alimentaria: el precio del huevo sube un 137% desde 2021

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha extendido un mes el confinamiento de las aves de corral a todo el territorio nacional y a cualquier tipo de explotación, también ecológica o de autoconsumo. Según el organismo público, nuestro país ha registrado 14 focos en aves de corral y 68 focos en aves salvajes. En consecuencia, se ha percibido una subida de precio en los huevos y también la carne. De hecho, este último producto ha experimentado un aumento del 7%, lo que equivale a una subida de 25 céntimos por kilo.

¿Cómo repercute en el precio de los alimentos?

El confinamiento de aves por la crisis de la gripe aviar agrava el encarecimiento de los huevos, que ya han subido un 31% en el último año. La subida de los precios varía según la dimensión: los de tamaño M han aumentado en un euro, mientras que los de tamaño L han subido 0,92 céntimos. Sin embargo, desde 2021, estos productos han experimentado un incremento del 137% en su precio. Además, la escasez de gallinas en el mercado estadounidense, es otro de los factores que está provocando el alza de precios de este alimento.

Un aumento que ha asombrado a los comerciantes: "Nunca he visto una subida tan abrupta. Ha sido una cosa que no se lo esperaba nadie", ha confirmado María Jesús en Mañaneros 360. Sin embargo, la empresaria ha afirmado que no se ha traducido en una bajada de consumo: "Los clientes ya vienen concienciados de que el precio es el que hay. El huevo es el alimento más económico y es un producto que la gente necesita", ha expresado. A pesar de que la comerciante intenta ser optimista y espera que el precio no vuelva a subir, no descarta que próximamente haya un incremento. No obstante, César Redondo, CEO de 'Huevos Redondo', ha afirmado que el huevo sigue siendo la proteína más barata que existe.